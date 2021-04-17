بالأبيض.. روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة جذابة بسترة أنيقة باللون الأبيض، ومكياج مميز وشعر كيرلي باللون الأحمر مسندل علي الأكتاف.



طرحت الكويتيه روان بن حسين مؤخراً اول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.