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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عكاشة: مشاهد الاختيار 2 ذكرت المصريين بمخطط الجماعة الإرهابية لهدم الدولة

خالد عكاشة مدير المركز
خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مسلسل الاختيار2 ذكر المصريين بالجماعة الإرهابية التي كانت تسعى إلى هدم الدولة.

وأضاف عكاشة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "ماكان يجري في إعتصام رابعة الإرهابي   واعتصام النهضة المسلح كان ينازع فكرة وجود الدولة".

وحول تكنيك فض الاعتصام وتناول الإعلام الإخواني له  قبل إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار "2" على منصاتهم الاجتماعية، قال: “لو تحدثنا عن المفاهيم القانونية والأمنية على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي سنجد أن قوات الأمن المصرية في فض الاعتصام التزمت بالمعايير القانونية والأمنية والدولية ربما بشكل أكبر منها أيضاً، وحرصت على ضبط النفس لآخر لحظة”.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت  إلى الثلاثاء في التاسعة مساء ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام 11 مساءً.

مسلسل الاختيار خالد عكاشة اخبار التوك شو الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة

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