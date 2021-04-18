استمرار أعمال تغطية كابلات أعمدة الإنارة برأس غارب

تفقد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بكورنيش المدينة وتركيب الرخام واستمرار أعمال تركيب الإنترلوك، وذلك بمرافقة مدير الإدارة الهندسية، ومسؤول الشركة القائمة على عمل المقاعد والرخام والتدبيش، ومسئول الشركة المنفذة.



وكلف حامد المتابعة الميدانية والعلاقات العامة بمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة حيث تم المرور ومتابعة أعمال تغيير الأرصفة ووضع جرابات داخلها لكابلات أعمدة الإنارة لتأمينها وحمايتها، مشيراً إلى أنه تم اليوم أعمال تغطية كابلات أعمدة الإنارة داخل الأرصفة بشارع الجيش، وتمديد الكلابلات داخل الجرابات لتأمينها وسهولة صيانتها .

كما تم استمرار أعمال صيانة الأعمدة وعزل وتغطية الكابلات العارية وتغيير الكشافات التالفة بمناطق المدينة.

كما تفقد اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب المدخل الشمالى للمدينة ومتابعة أعمال انشاء حارتى الخدمة، كما تفقد منطقة عمارات الكمين والتقى ببعض سكان المنطقة واستمع لمطالبهم لعمل حدائق بعمارات حى الأمل ومراجعة أعمدة الانارة ،كما التقى بمواطن بمنطقة شارع العروسة وشكواه من وجود رتش مبانى ووعد برفع المخلفات والرتش .



كما كلف رئيس المدينة عناصر المتابعة الميدانية النهارية والمسائية بالاستمرار فى مراجعة رخص المحلات والاشغالات والتعامل معها ازالتها فورا .