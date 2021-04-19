سيد رجب ينال إشادة الجماهير بعد عرض الحلقة الـ 6 من لعبة نيوتن

تصدر الفنان سيد رجب تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد عرض الحلقة الـ 6 من مسلسل “ لعبة نيوتن ” ونال اشاده كبير من الجمهور عن دورة فى المسلسل .

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج سيد رجب وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

سيد رجب جاااااااااامد — oмneya (@omnia_br) April 19, 2021

بس سيد رجب في لعبة نيوتن عالمي اوي — HAZEM (@Haazemeissa) April 19, 2021

سيد رجب مرعب ف تمثيله بجد — 𝓔𝔁𝓸𝓽𝓲𝓬𝓪 💫 (@Youstina_Bassam) April 19, 2021

سيد رجب عامل عظمه في لعبه نيوتن — fou2shjdeed🇵🇸🦅 (@fo24sh98) April 19, 2021

سيد رجب كاريزما كبيرة بجد فى لعبة نيوتن — Muhamed-A (@muhmedaymann) April 19, 2021

سيد رجب كل شوية يثبتلى قد ايه هو ممثل عظيم فى اى دور يعمله — Se7so ✴️ (@hussein_tarek22) April 19, 2021

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

يتولى مسئولية إخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.