أضرار نقص فيتامين د عند الأطفال وأعراض لا تتوقعها للمراهقين والرضع

اضرار نقص فيتامين د عند الاطفال من أكثر الأمور الشائعة المنتشرة بين الأطفال والمراهقين، وتشمل أعراض نقص فيتامين (د) آلام العظام وتشوهات الأسنان ، وضعف النمو ، وزيادة كسور العظام ، وتشنجات العضلات ، وقصر القامة ، وتشوهات الهيكل العظمي مثل الكساح.



أفادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الكساح في ازدياد، و الكساح هو حالة طبية مرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين (د)، يتسبب نقص فيتامين د في ضعف العظام وتحديداً تنحني الساقين تحت وطأة وزن الجزء العلوي من جسم الطفل ".



ومن اضرار نقص فيتامين د عند الاطفال تؤدي إلي تشوهات الهيكل العظمي مثل تقوس الساقين والرسغين السميكين والكاحلين ، انحناء العمود الفقري ، وصدر الحمام ، وتشوهات الجمجمة ، وتشوهات الحوض هي أيضًا علامات على الكساح عند الأطفال، تميل عظام هؤلاء الأطفال إلى أن تكون لينة جدًا وهشة ، مما يؤدي إلى حدوث كسور، قد يصاحب تشوهات العظام الألم وضعف العضلات .

نظرًا لانتشار نقص فيتامين د وعدم كفايته لدى الأطفال والمراهقين ، من المهم تحديد أفضل وقت لاختبار مستويات فيتامين دلديهم، يقول الخبراء إن مستويات فيتامين (د) يتم فحصها إذا كانت حالة الكالسيوم منخفضة أو إذا كان الأطفال يعانون من تشوه العظام الكساح ، أو ضعف العظام وليونة ، أو الكسور التي تحدث دون إصابة حقيقية.



علاج نقص فيتامين د عند الأطفال الرضع



فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم وللمحافظة على صحة العظام لدى الأطفال، قد يتطور نقص فيتامين (د) من نقص التغذية ، وسوء الامتصاص ، والأدوية التي تحفز الإنزيم ، والعديد من المسببات الأخرى.

قد يظهر على شكل نقص كالسيوم الدم قبل نزع المعادن من العظام في فترات سرعة النمو المتزايدة (الطفولة والمراهقة) لأنه لا يمكن تلبية الطلب المتزايد على الكالسيوم في الجسم. عند الأطفال ، قد تؤدي التركيزات غير الكافية من فيتامين (د) إلى الكساح و / أو نقص كلس الدم المصحوب بأعراض ، مثل النوبات أو التكزز.

يلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العظام من خلال تنظيم تركيزات الكالسيوم في الجسم، يرتبط تطور نقص فيتامين د بتدهور صحة العظام وفي الحالات الشديدة ، نقص كالسيوم الدم والكساح وتلين العظام لدى الأطفال والبالغين .

المصدر الأساسي لفيتامين د هو التعرض لأشعة الشمس ، والذي تم تقييده أو حظره على نطاق واسع للعديد من الأطفال على مدار العشرين عامًا الماضية بسبب ارتباط سرطان الجلد والأشعة فوق البنفسجية، وفقا لما نشره موقع ncbi.

يحتاج الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية والأطفال والمراهقون الذين يستهلكون أقل من 1 لتر من الحليب المدعم بفيتامين د يوميًا إلى مكملات لتصل إلى 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا. تستند هذه التوصية إلى رأي الخبراء والتجارب السريرية الحديثة التي تقيس المؤشرات الحيوية لحالة فيتامين (د). كما أنه يعتمد على سابقة منع الكساح وعلاجه باستخدام 400 وحدة دولية من فيتامين د.، بالإضافة إلى المصادر الغذائية ، فإن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يوفر للأطفال والبالغين فيتامين د إضافي.

على الرغم من أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصي بإبقاء الأطفال بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر ، قد يؤدي انخفاض التعرض لأشعة الشمس إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بنقص فيتامين د. لم يتم إجراء تجارب معشاة ذات شواهد تقيم النتائج الموجهة للمريض على مكملات فيتامين (د) الشاملة. ومع ذلك ، قد يقلل فيتامين د من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. يجب على الأطباء مساعدة الآباء في اختيار مكمل فيتامين د المناسب لأطفالهم.

تم ربط نقص فيتامين د لدى الأطفال بآثار ضارة ، مثل فشل النمو والكساح. على الرغم من أن فيتامين (د) متوفر في العديد من الأطعمة والمشروبات ، إلا أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن انتشار نقص فيتامين (د) بين الرضع والأطفال والمراهقين يتراوح بين 12 و 24 بالمائة. نقص. يجب أن يفهم أطباء الأسرة التوصيات الحالية لمكملات فيتامين (د) ، وأن يكونوا مستعدين لتثقيف الوالدين حول الرضاعة الطبيعية ، والاحتياطات من أشعة الشمس ، والتغذية خلال الطفولة والمراهقة، وفقا لما نشر في aafp.org .



أعراض نقص الفيتامينات عند الأطفال الرضع



هناك بعض الأعراض و العلامات التي تدل على نقص الفيتامينات عند الرضع و الأطفال، بالأخض عندما لا يكون لدى طفلك نظام غذائي متنوع ، فقد يعاني من نقص الفيتامينات، و يمكن أن يكون لهذه الأنواع من أوجه القصور عواقب وخيمة وطويلة الأجل مع مرور الوقت.

الفيتامينات ضرورية لنمو طفلك ، فهي واحدة من أهم العناصر الغذائية لنمو الأطفال بشكل صحي، يمكن تقسيم الفيتامينات بشكل فعال إلى فئتين رئيسيتين قابلة للذوبان في الدهون وقابلة للذوبان في الماء، الفيتامينات مثل A و D و E و K قابلة للذوبان في الدهون ، مما يعني أنها مخزنة في الجسم لفترات طويلة من الزمن، على الجانب الآخر ،تحتاج الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل B و C إلى الذوبان في الماء قبل أن يتمكن الجسم من امتصاصها 2، نظرًا لأن الأنواع المختلفة من الأطعمة توفر أنواعًا مختلفة من الفيتامينات ، فإن اتباع نظام غذائي جيد يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز نمو طفلك وتطوره.

فيما يلي نعرض أعراض نقص الفيتامينات عند الأطفال و الرضع وفقا لموقع horlicks...



-فيتامين A3

يتمثل أحد المظاهر الأولية لهذا النقص في جفاف الملتحمة (أو "جفاف العين") ، ويتألف من العمى الليلي وجفاف القرنية / الملتحمة ، وبقع بيتوت ، وتلين القرنية، قد يؤدي نقص فيتامين أ أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي وكذلك التهاب الحلق والصدر

يعد تأخر النمو وتطور العظام لدى الأطفال أيضًا من علامات نقص فيتامين أ، لمواجهة ذلك أطعم طفلك لحم الكبد والخضروات ذات الأوراق الخضراء والحليب والبيض، عادة ما يمكن علاج نقص فيتامين أ الخفيف دون أي آثار طويلة المدى.

- فيتامين ب 12

يظهر نقص فيتامين ب 12 لدى الأطفال من خلال أعراض مثل فقدان الشهية وتأخر النمو والمشاكل العصبية والتهيج والضعف، إن تضمين أطعمة مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك والدواجن في نظام طفلك الغذائي يساعد في منع هذا النقص، يمكن أن يؤدي اكتشاف هذا النقص في الوقت المناسب إلى منع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه وتحسين النمو البدني لطفلك.

- فيتامين C

قد يؤدي نقص فيتامين سي إلى داء الاسقربوط الذي يتجلى بعدة طرق مختلفة - من الأعراض الشائعة كدمات سهلة وتورم ونزيف اللثة وبطء التئام الجروح والشعر الجاف.

إذا أظهر طفلك أيًا مما سبق ، فقم بإطعامه على الأقل من نوعين إلى ثلاثة أطعمة غنية بفيتامين سي مثل الجوافة والفلفل الأصفر والكيوي والبروكلي يوميًا.

-فيتامين د

يحتاج الأطفال إلى ما يكفي من فيتامين د لتكوين عظام وعضلات صحية خلال سنوات نموهم، قد لا تكون أعراض نقص فيتامين د واضحة دائمًا، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة تعرض طفلك للتشنجات وضعف العضلات العام وكسور العظام، تعتبر مشاكل الأسنان مؤشرًا آخر على نقص فيتامين (د) عند الأطفال، تعتبر الأسماك وصفار البيض ومنتجات الحبوب بعض الأطعمة التي تعد مصادر غنية بفيتامين د.

- فيتامين هـ

نقص فيتامين هـ ليس شائعًا جدًا، عادة ما يكون نتيجة لسوء التغذية ويمكن أن يسبب مشاكل عصبية بسبب سوء حالة الأعصاب، يمكن أن يؤدي انخفاض الوزن عند الولادة إلى هذا النوع من النقص، تشمل الأعراض الشائعة ضعف العضلات ومشاكل الرؤية والخدر وصعوبة المشي والرعشة. تعتبر الأطعمة مثل اللوز والأفوكادو والسبانخ والبطاطا من المصادر الغنية بفيتامين هـ.

لذلك من الضروري مراقبة صحة طفلك وتحسينها تدريجيًا من خلال الأنشطة البدنية الواسعة مثل اللعب في الهواء الطلق وممارسة الرياضة والاستهلاك السليم للطعام الصحي، تأكد من أن طفلك ينام جيدًا ويتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات لتعزيز الصحة والرفاهية بشكل عام.



أعراض نقص فيتامين دال النفسية



بغض النظر عن سبب الإصابة بـ نقص فيتامين د ، فإن نقص فيتامين د له عواقب طبية ونفسية كبيرة، يحتوي كل نسيج في الجسم على مستقبلات فيتامين (د) ، بما في ذلك الدماغ والقلب والعضلات والجهاز المناعي ، مما يعني أن فيتامين (د) ضروري في كل مستوى حتى يعمل الجسم، وفقا psychologytoday.

تؤكد دراسات مختلفة العلاقة بين نقص فيتامين د والأمراض العقلية، تقدم هذه الدراسات دليلاً على أن تحسين مستويات فيتامين د قد يحسن الصحة النفسية الإيجابية:

وجدت دراسة أجريت في هولندا أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) ترتبط بأعراض الاكتئاب الشديد والصغير لدى 169 فردًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.



خلصت دراسة باللغة الإنجليزية شملت 2070 شخصًا يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر إلى أن نقص فيتامين (د) مرتبط بالاكتئاب في البلدان الشمالية ، على الرغم من أن الاكتئاب الشديد شوهد فقط في الأفراد الذين يعانون من أشد حالات النقص.



في إحدى الدراسات ، شهد البالغون المصابون بنقص فيتامين (د) والذين تلقوا جرعات عالية من الفيتامين تحسنًا في أعراض الاكتئاب لديهم بعد شهرين.



وجدت دراسة صغيرة أجريت على تسع نساء ، جميعهن مصابات بنقص فيتامين (د) أو أنهن غير كافيات ، أن جرعة يومية من 5000 وحدة دولية من فيتامين (د) حسنت بشكل كبير أعراض الاكتئاب لديهن.



أعراض نقص فيتامين د عند النساء



فيتامين د هو فيتامين مهم للغاية وله تأثيرات قوية على العديد من الأنظمة في جميع أنحاء الجسم ، على عكس الفيتامينات الأخرى ، يعمل فيتامين (د) مثل الهرمون ، وكل خلية في جسمك لديها مستقبلات لها.

يصنعه جسمك من الكوليسترول عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، يوجد أيضًا في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة ، على الرغم من صعوبة الحصول على ما يكفي من النظام الغذائي وحده.

عادة ما يكون المدخول اليومي الموصى به (RDI) حوالي 400-800 وحدة ، لكن العديد من الخبراء يقولون إنه يجب أن تحصل على أكثر من ذلك.

نقص فيتامين د شائع جدا، تشير التقديرات إلى أن حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم لديهم مستويات منخفضة من فيتامين في دمائهم.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 ، فإن 41.6٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من نقص، يرتفع هذا الرقم إلى 69.2٪ في ذوي الأصول الأسبانية و 82.1٪ في الأمريكيين من أصل أفريقي.



فيما يلي نكشف أعراض نقص فيتامين د عند النساء وفقا لموقع healthline...

-يلعب فيتامين د أدوارًا مهمة في وظيفة المناعة، أحد أكثر أعراض النقص شيوعًا هو زيادة خطر الإصابة بالأمراض أو العدوى.

- قد يكون التعب المفرط والتعب علامة على نقص فيتامين د، يساعد تناول المكملات في تحسين مستويات الطاقة.

- يكون انخفاض مستويات فيتامين د في الدم سببًا أو عاملًا مساهمًا في آلام العظام وآلام أسفل الظهر.

- يرتبط الاكتئاب بانخفاض مستويات فيتامين (د) وقد وجدت بعض الدراسات أن المكملات تحسن الحالة المزاجية.

- تؤدي مستويات فيتامين د غير الكافية إلى ضعف التئام الجروح بعد الجراحة أو الإصابة أو العدوى.

- قد يكون تشخيص انخفاض كثافة المعادن في العظام علامة على نقص فيتامين د، الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين مهم للحفاظ على كتلة العظام مع تقدمك في السن.

- تساقط الشعر علامة على نقص فيتامين د في تساقط الشعر من النمط الأنثوي أو حالة المناعة الذاتية داء الثعلبة.

- هناك ارتباط بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم ، والذي قد يكون بسبب التفاعل بين الخلايا العصبية التي تستشعر الألم والفيتامين.