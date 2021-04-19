اليمن تطلق حملة التحصين ضد فيروس كورونا.. غدا

تنطلق الثلاثاء المقبل من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فعاليات حملة التحصين ضد مرض فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة استكملت كل الإجراءات الفنية واللوجستية لتنفيذ الحملة، مع وصول اللقاحات والادبيات الخاصة بها الى المحافظات.

مشيراً إلى أن الحملة التي تستمر 12 يوماً سينفذها كادر صحي مؤهل يصل قوامه الى ١٧٠٤ صحياً، موزعون على ٤٢٦ فرقة صحية، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف ٣١٧٣٦٣ من الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الامراض المزمنة، يتواجدون في ١٣٣ مديرية بـ ١٣ محافظة .

وشدد الوزير بحيبح، على أهمية حملة التحصين التي تحظى باهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، لافتاً إلى أن هدف الحملة هو الحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومضاعفاته، بالتزامن مع استمرار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كونها اهم خط للوقاية من المرض .

وبين أن اللقاح المستخدم في حملة التحصين آمن وفعال وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية لمواطنيها، وثبت فاعليته دون قلق من أي آثار ضارة ..داعياً جميع الكوادر الصحية إلى العمل على إنجاح فعاليات حملة التحصين ضد مرض كوفيد-19 .

وحث الوزير بحيبح السلطات المحلية بالمحافظات وائمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى حشد الطاقات والتعاون مع فرق التحصين الثابتة والمتحركة التي تنفذ الحملة، وأن يؤدي كلٌ دوره في هذا المضمار..معرباً عن تمنياته بالنجاح للفرق المكلفة في أن تحقق اكبر نسبة تغطية من بين المستهدفين.