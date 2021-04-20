8 فوائد للحليب والكركم يجب أن تعرفها

احمي عظامك بتناول هذا المشروب وتمتع بفوائده

فوائد الحليب والكركم، الكركم من التوابل التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ الهندي ، والتي تعطي اللون الأصفر للطعام. حليب الكركم المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي صحي ويوفر الكثير من الفوائد. إلى جانب اللون الأصفر الشهير ، يعتبر الكركم أيضًا جزءًا من العديد من الأطباق لمذاقه. يحارب حليب الكركم الأمراض الرئيسية لأنه غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية لتعزيز المناعة.



فوائد حليب الكركم

الحليب غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات المفيدة للصحة. الحليب مصدر جيد لفيتامين د والكالسيوم وفيتامين ب 2 والبوتاسيوم والسيلينيوم. يحتوي على المغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب 1. عندما يتم خلطها مع الكركم ، فإن هذا المشروب يعمل بشكل جيد لجسمك. فيما يلي 8 فوائد لاستخدام حليب الكركم، وفقا لما نشره موقع بولد سكاي الهندي الشهير.

1. غني بمضادات الأكسدة

الحليب والكركم يستخدم الكركمين ، باعتباره العنصر النشط ، على نطاق واسع في الأيورفيدا بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية. عند إضافة الكركم إلى الحليب ، يتم تعزيز قيمته الغذائية. له خصائص رائعة لمكافحة الشيخوخة ، ويعتقد أنه يقلل أيضًا من الإجهاد التأكسدي على الجسم وبالتالي يمنع نشاط الجسم المسرطن ويقلل من انتشار السرطان. مضادات الأكسدة الموجودة في حليب الكركم تمنع أمراض القلب.



2. يقلل من آلام والتهاب المفاصل

الحليب والكركم الالتهاب أمر حيوي جدًا للجسم بحيث يقاوم البكتيريا والجراثيم في الجسم ويصلح أضرارها ، لكن الالتهاب الزائد يسبب العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان. يساعد الكركمين الموجود في حليب الكركم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والوقاية منه.

3. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

الحليب والكركم لا يمكن للكركم أن يعالج السرطان ولكنه يبطئ نمو الأنسجة السرطانية ونموها. هذا يوفر القوة لمحاربة السرطان. يُعتقد أن الكركم والحليب معًا يزيلان الآثار الضارة للمواد المسرطنة مثل الإضافات الموجودة في الأطعمة المعبأة.

4. يحد من مستويات السكر في الدم

الحليب والكركم يمنع حليب الكركم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى البشر. الكركم مهم لمن يعانون من مرض السكري لأنه يخفض مستويات السكر في الدم إلى حد كبير ، يجب استخدام الكركم دائمًا بكميات معتدلة ، لأن انخفاض مستويات السكر في الجسم يمكن أن يكون ضارًا جدًا.

5. تعزيز المزاج

الحليب والكركم يقوي الكركم الذاكرة لما له من تأثير إيجابي على الدماغ. يحسن شرب حليب الكركم المزاج لأنه مهدئ جدًا لنمو الجسم. يرتبط الاكتئاب أيضًا بمستويات منخفضة من عوامل التغذية العصبية. يقلل الكركم من أعراض الاكتئاب.

6. يقوي العظام

فائدة مشروب الحليب والكركم شرب الحليب يقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور. لذلك فإن شرب حليب الكركم مفيد للغاية لأنه يساعد في تقوية العظام.

7. يحسن الهضم

فائدة أخرى لهذا للحليب والكركم هو أنه يقوي الجهاز الهضمي. الكركمين الموجود في الكركم يحسن عملية الهضم. ينظم المرارة مما يؤدي إلى إنتاج العصارة الصفراوية. كما أنه يساعد في منع التهاب البنكرياس.

8. مفيد للبشرة

فوائد الحليب والكركم يحتوي الكركم على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يشفي الجروح ويعالج الندبات ويعطي البشرة توهجاً طبيعياً.