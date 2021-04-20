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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

امنع وصول اشيب للشعر

كيف تمنع الشيب المبكر للشعر بطرق طبيعية؟

الشيب المبكر
الشيب المبكر

هل تعانين من الشيب المبكر للشعر، الشيب المبكر يعرف بأنه شيب الشعر قبل سن العشرين بسبب سوء التغذية ومستحضرات التجميل. يحدث الشيب المبكر أيضًا إذا تم نقله وراثيًا إلى شخص في عائلته. الشعر الصحي علامة جيدة على الصحة العامة. يعمل الشعر أيضًا كأداة رائعة لذلك يؤثر تلوين الشعر على مظهر الشخص.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن العوامل التي تؤثر على شيب الشعر المبكر:
 

إجهاد

 

يعاني الأشخاص ذوو الشعر الأبيض أو الرمادي من مشاكل التوتر. صحيح جدًا أن التوتر المزمن يسبب شيبًا مبكرًا يحدث بسبب عدة مشاكل مثل:

قلق

مشاكل النوم

تغير في الشهية

ضغط دم مرتفع

علم الوراثة
 

الجينات بالتأكيد لا تؤثر. تمامًا مثل المشكلات الصحية الأخرى ، تمرر الجينات الشعر الرمادي إلى جيل الشباب. إذا أصيب أي شخص من الوالدين بشعر أبيض في سن مبكرة ، فمن المحتمل أن يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمشكلة مماثلة.

يستخدم لعلاج الشيب المبكر للشعر

 

لا يوجد علاج آخر متاح لـ PGH. كما يعتمد على نوع المشكلة التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة. يمكن معالجة علاج PGH الناتج عن نقص فيتامين B-12 أو قصور الغدة الدرقية من خلال استبدال الهرمونات والهرمونات على التوالي. عندما لا يتوفر الكثير من الشعر الرمادي ، يمكن نتفه بسهولة. اعتمد دائمًا على صبغات الشعر لاستعادة لون الشعر.

كما تستخدم ألوان الشعر الطبيعية المحضرة من زهور الأقحوان الكاذبة ، وعنب الثعلب الهندي ، والحناء ، وأشجار اللوتس. ألوان الشعر الطبيعية غير مسببة للحساسية وليست سامة ويمكنها أيضًا توفير حل دائم للشعر بتكلفة رخيصة جدًا. ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف جذع الشعر بسبب الأكسدة. ومن ثم فإن الأمر يعتمد دائمًا على الشخص إذا كانت المخاطر المتاحة تستحق المخاطرة.

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