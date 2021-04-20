ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة على مطاعم ومخابز سمسطا في بني سويف

ضبط أغذية منتهية الصلاحية في حملة للصحة على مطاعم ومخابز سمسطا ببني سويف

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية،مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية،حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

وقامت الحملة بالمرور على 15 منشأة غذائية ،وتم سحب عدد 43 عينة أغذية مختلفة وياميش رمضان وإرسالها لمعمل التحليل، فيما تم 27 كيلو جرام من الأغذية التالفة ، و15 لتر خل وعصير مجهول المصدر،وتحرير 29 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الشأن ، حيث أشرف على الحملة الدكتورة رشا خليفة مدير الوقائي بإدارة سمسطا , وشارك فيها مسعد إبراهيم، نصير فيلبس ، محمد كمال ، محمد عبدالناصر .

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حملة لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية فى بنى سويف

من جانب آخر نفذت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بالمحافظة حملة مكبرة بشوارع المدينة مساء اليوم الخميس، والتى يقودها محمد رياض، ونادي مراد نائبا رئيس المدينة ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الإشغالات.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وبإشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف .

وأسفرت الحملة علي توعية المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتنبية علي أصحاب المحلات بالغلق بالمواعيد المحدد بناء على قرار مجلس الوزراء في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت الشتوي.

وعقد بلال حبش نائب المحافظ اجتماعا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك(صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.