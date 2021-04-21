سيدات من ذهب .. تكريم 15 من النماذج النسائية الناجحة في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء أمس الفعالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة تحت شعار سيدات من ذهب، لتكريم عدد من النماذج النسائية المتميزة في العديد من المجالات المختلفة وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، ولفيف من عضوات المجلس القومي للمرأة ببني سويف .

وفي كلمته بهذه المناسبة أثنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على الدور الكبير الذي تقوم بها المرأة المصرية بشكل عام والسويفية على وجه الخصوص، لافتا إلى أن المرأة المصرية تتميز عن نظيرتها في المجتمعات الأخرى بأنها "السيدة " التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة من خلال النجاح في أداء رسالتها تجاه أسرتها وأولادها وبنفس القدر والكفاءة حققت التميز والاجتهاد في عملها ومسيرتها المهنية والوظيفية وهو ما ليس بغريب على المرأة المصرية التي حكمت مصر والعالم منذ آلاف السنين،مؤكدا على أن تكريم اليوم ليس تكريما لأشخاص بل تكريما لنماذج عديدة موجودة في كل بيت مصري لأمهات عظيمات وسيدات فضيليات قدمن ومازلن يقدمن المثل والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها ، مؤكدا أن أبرز تلك النماذج المضيئة وتصديرها للمجتمع كنماذج ناجحة هى الهدف من التكريم ليكون باعثا ومحفزا لاستمرار تلك النماذج من خلال دعمها معنويا وأدبيا وأن نرى المزيد والمزيد منها "كل في مجاله" .

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من جهته قدم السيد بلال حبش نائب المحافظ التهنئة للمكرمات والحاضرات بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى حرصه على المشاركة في تكريم تلك النماذج النسائية الناجحة والمتميزة،موجها تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية التي كانت ومازالت تدعم وتساند وطنها في وقت الأزمات والمحن خاصة حضورها القوى والفعال ومشاركتها المتميزة في ثورة 30 يونيو العظيمة ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعى أهمية الدور الكبير للمرأة المصرية وتقدر جهودها وأدائها المتميز على كافة الأصعدة والمستويات، ومعربا عن تقديره لفرع المجلس القومي للمرأة لجهوده في دعم قضايا المرأة السويفية لاسيما في ظل دعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكافة أنشطة وجهود المجلس لتمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

فيما أعربت "نيرمين محمود" عن تقديرها للمحافظ "د.محمد هاني غنيم "لدعمه لجهود وأنشطة فرع المجلس، مشيرة إلى أن فرع المجلس حرص على تكريم مجموعة من النماذج النسائية الناجحة تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات وأن يكون التكريم شاملا لكافة الفئات والشرائح المجتمعية باختلاف مستوياتها الثقافية والتعليمية والاجتماعية،إذ نجد من بين المكرمات سيدات نجحن في امتهان مهن خاصة بالرجال، وأخرى لسيدات معيلات كافحن في الوصول بأسرهن لبر الأمان، بجانب سيدات فضليات في العمل المجتمعي والتنفيذي ومربيات فضليات وطالبات متفوقات علميا كن مثار فخر وإعجاب ومنهن شهداء مصر من الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا ، وسيدات متحديات أمية حصلن درجات علمية ، وأمهات مثاليات وأمهات شهداء واجب وأمهات بدبلات وغيرها من قصص النجاح التي تستحق أن نقدمها كنماذج نستلهم منها روح العطاء والبذل وتكون حافزا لغيرها أن تسير على نفس الدرب .

وفي ختام الفعالية كرم المحافظ عدد 15 من النماذج النسائية المشرفة وسلمهن شهادات تقدير، وهن (ليلة سيد سالم محمد، كريمة حسن عبد القوي، سناء احمد عبد الجواد،هدي ربيع محمد، أميرة محمد احمد اسماعيل، صفاء أحمد طه عبد الفضيل، عزيزة مصطفي اسماعيل ،أسماء حسن محمد عطوة، منار جمال ربيع،اسينات"ازيس عبدالله فكري"، تهان عبد الحميد إبراهيم، هدى عبد المحسن، سامية سامي أحمد، عايدة طه سلام شعيب، نعمات إمام مصطفي) .

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