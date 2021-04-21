مدير مركز المناعة يكشف سر الإصابات العائلية بفيروس كورونا ويوضح الحل.. فيديو

حذر من ارتفاع أعداد الإصابات

قال الدكتور امجد الحداد ، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الحالية لفيروس كورونا يجب أن تسمى موجة الحجم العائلي وهذا بسبب كثرة إصابات الفيروس التي ظهرت بين أفراد الأسر وبعضهم نتيجة العزومات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" أن الشباب يصابون بفيروس كورونا دون أن يشعروا بأي إصابات ولكن أسرهم هي من تدفع الثمن نتيجة عدم التزام الشباب بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أمجد الحداد ، أن الشباب يجب عليهم عندما يشعرون بأي أعراض بسيطة حتي وإن كانت دور برد عادي أن يقوموا بعزل أنفسهم بعيدًا عن أسرهم حتي لا تتزايد أعداد الإصابات بين الأسر وبعضها لافتًا إلى أنه من الضروري أن يلتزم الجميع بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وتابع : أن أي أحد يشعر بأعراض يجب عليه عمل الفحوصات البسيطة وهي لا تكشف العدوي ولكنها تضع الشخص في وضع الاشتباه حتى لا يكون مصاباً وينقل العدوى إلى غيره .