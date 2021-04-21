ضل راجل الحلقة 9.. تهديد "شهد" وأول لقاء بين سليم وكابتن جلال

التقى "كابتن جلال" والد شهد، بـ"سليم" كلمة السر في حادث ابنته شهد، في الحلقة 9 من مسلسل ضل راجل، بعد 8 حلقات من البحث المتواصل عن حقيقة ما حدث لها، والشخص الذي تسبب في حملها، ومحاولة إجهاضها وإلقائها في الشارع.



الحلقة 9 من ضل راجل



بحث كابتن جلال عن أرقام سيارة "غادة" التي استدرجت “شهد” إلى الحفلة، ليلة الحادث، وحينما وصل إلى منزلها؛ كانت مع سليم، الذي قرر التقدم لخطبتها خوفا من تهديداتها له.



انتهت الحلقة 8 من ضل راجل، بتهديد شخص لـ"شهد" داخل غرفتها بالمستشفى، وطلب منها إجهاض الجنين حتى لا يتعرض لها ولأسرتها بأذى، وهو بطلجي، مندوب عن “عمرو” و"سليم".





وبدأ خبر “حادث شهد”، الذي وقع في الحلقة الأولى من مسلسل "ضل راجل"، يتسرب إلى جميع معارف العائلة، ووصل إلى مدرسة شقيقتها “سارة” التي تشابكت مع زميلاتها بعد تنمرهن عليها، وتحدثهن بكلمات لا تليق حول شقيقتها، وتعدت عليهن بالضرب، وحصلت على فصل أسبوعًا من المدرسة.



وقررت الطبيبة “ملك”، إخراج "شهد" من المستشفى؛ بعدما أخبرتها بأمر التهديد، خوفا على حياتها، محذرة والدها من محاولة إجهاض الجنين، لخطورة الأمر على حياة ابنته.