سألنا المصريين ايه أكثر مسلسلات بيتابعوها في شهر رمضان؟.. فيديو

يعتبر شهر رمضان الكريم موسم للأعمال الدرامية المختلفة من كل عام، ويتسابق فيه نجوم الوسط الفني لعرض مسلسلات رمضانية مختلفة، ذات قصص وأحداث متنوعة.

ويضم السباق الرمضاني لهذا العام، مسلسلات درامية مختلفة الأحداث لعديد من الفنانين المشهورين والمحببين لدي المصريين، والتي يتابعونها منذ اليوم الأول في شهر رمضان.

ورصدت كاميرا "صدي البلد" آراء المصريين حول أكثر مسلسل يتابعونه في شهر رمضان، وأكثر الأحداث التي جذبتهم للمشاهدة، وجاءت ردود المصريين مختلفة كالاتي:

في البداية قال محمد محسن انه يشاهد مسلسل الاختيار ٢ للفنانين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، ويجذبه في المسلسل الأحداث الواقعية التي يرصدها ويعرضها الي الجمهور.

وأكمل عمر أحمد أنه يتابع مسلسل موسي للفنان محمد رمضان، ومسلسل المداح للفنان حمادة هلال، وذلك يرجع لأحداث المسلسلين الشيقة التي اعجب بطريقة رصدها للمشاهد.

وأضاف علي حسني أنه يميل الي مشاهدة المسلسلات الصعيدية، مثل مسلسل موسي لمحمد رمضان، ومسلسل نسل الأغراب لأحمد السقا وأمير كرارة.

وتابع حسن مصطفي أنه يتابع مسلسل ملوك الجدعنة للفنان مصطفي شعبان والفنان عمرو سعد، ويشد انتباهه قصة المسلسل الشيقة التي تتحدث عن الأصدقاء ومساندتهم لبعضهم البعض.

وذكر إبراهيم محمد أنه يتابع مسلسل الاختيار ٢، بسبب رصده للواقع الاحداث التي عاشتها مصر في هذا الوقت، وكيفية انقاذ الشرطة والجيش لمصر واخراجها من ظلام الإرهاب.

وعقب بدر حسين أن مسلسل لعبة نيوتن للفنانة مني زكي يعد من اقوي المسلسلات من وجه نظره، بسبب غموض أحداث المسلسل وجودة تصويره واخراجه.