عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح فعاليات ليالي رمضان بثقافة بني سويف

ثقافة بني سويف
ثقافة بني سويف

 

انطلقت فعاليات اليوم الأول لاحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بثقافة بني سويف، تضمنت عزف قطعة موسيقية للمايسترو وائل الكسندر بقصر ثقافة شرق النيل، ثم فقرة مواهب غناء وإلقاء شعر لطلبة كلية الدراسات الإسلامية، تلاها محاضرة لفضيلة الشيخ عادل حيدر عن فضيلة التسامح بين أفراد المجتمع وأنها لا تعني تنازل المرء عن حقوقه أو التهاون في معتقداته أو قبوله لأي صورة من صور الظلم الاجتماعي ولا تعارض بينه وبين حقوق الإنسان، أعقبها فقرات غنائية متنوعة لفرقة التخت الشرقي بفرقة الموسيقى العربية ببني سويف بقيادة المايسترو أحمد مصطفى تضمنت أغاني متنوعة منها "افرحوا يا بنات، حلو يا حلو، يا حلو صبح"، مع فقرات شعرية لشعراء نادي الأدب ببني سويف نشوى الخطيب وقصيدة بعنوان عافر،  وإبراهيم حسن قصيدة دلع البنات، وزبيدة محمد قصيدة بكرة، وفتحيه محمد قصيدة برة قائمة الانتظار، واختتم الحفل بمسابقات ثقافية وتوزيع الجوائز على الفائزين .

نظم بيت ثقافة ابوصير الملق ليلة رمضانية بمقر الجمعيه الزراعيه بمعصرة ابوصير الملق بدأت بعرض للمواهب الشابه والصغيرة منها الموهوب مصطفى ابوخزيم وابتهالات دينية، طارق احمد موهبة إلقاء شعر، مازن رافت أداء تمثيلي، تلاها مسابقات فى المعلومات العامه حول فضائل شهر رمضان، ثم أمسية شعرية للشاعر بركات مصطفى الشافعى والقاء بعض القصائد، تلاها محاضرة ثقافية ألقاها رجب راضي بعنوان "بالعفو تترابط الأمم" والذي أكد على ضرورة التسامح ونبذ التعصب والتشدد في القرار والإجراءات الاجتماعية مما يساهم في نشر الاحترام والتعاون والتبادل في حل كافة المشاكل، واختتمت الفاعلية بعرض فنى لفرقة ابو صير  للآلات الشعبية وبعض الأغانى التراثية لشهر رمضان المبارك، كما اقام بيت ثقافة ابوصير ومكتبة الحي الثاني شرق النيل مسابقة رسم اهلا رمضان، بينما نفذت مكتبة منشأة عاصم ورشة رسم عن فانوس رمضان باستخدام ورق فوم الملون وألوان خشب وورق كراسات.

قصور الثقافة ثقافة بنى سويف برنامج فعاليات شهر رمضان انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. فساتين جريئة لـ إلهام شاهين عرضتها للانتقاد

عقب محادثات فيينا.. أمريكا تعلن اعتزامها رفع عقوبات عن إيران

صحة وسلامة الغذاء : تطبيق قانون الزراعة العضوية يفتح أسواق أوربا

سموحة يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

لمواجهة أي تداعيات من تشاد| ليبيا ترسل 3 ألوية وسربا من الطائرات للسودان

أفشة يهدر فرصة الهدف الأول أمام سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بشرى للعمالة المصرية| وزيرة سابقة تعدد فوائد زيارة مصطفى مدبولى إلى ليبيا

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

بسبب كورونا.. بيان عاجل من الشرطة السعودية لمخالفي الحجر الصحي

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ