افتتاح فعاليات ليالي رمضان بثقافة بني سويف

انطلقت فعاليات اليوم الأول لاحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بثقافة بني سويف، تضمنت عزف قطعة موسيقية للمايسترو وائل الكسندر بقصر ثقافة شرق النيل، ثم فقرة مواهب غناء وإلقاء شعر لطلبة كلية الدراسات الإسلامية، تلاها محاضرة لفضيلة الشيخ عادل حيدر عن فضيلة التسامح بين أفراد المجتمع وأنها لا تعني تنازل المرء عن حقوقه أو التهاون في معتقداته أو قبوله لأي صورة من صور الظلم الاجتماعي ولا تعارض بينه وبين حقوق الإنسان، أعقبها فقرات غنائية متنوعة لفرقة التخت الشرقي بفرقة الموسيقى العربية ببني سويف بقيادة المايسترو أحمد مصطفى تضمنت أغاني متنوعة منها "افرحوا يا بنات، حلو يا حلو، يا حلو صبح"، مع فقرات شعرية لشعراء نادي الأدب ببني سويف نشوى الخطيب وقصيدة بعنوان عافر، وإبراهيم حسن قصيدة دلع البنات، وزبيدة محمد قصيدة بكرة، وفتحيه محمد قصيدة برة قائمة الانتظار، واختتم الحفل بمسابقات ثقافية وتوزيع الجوائز على الفائزين .

نظم بيت ثقافة ابوصير الملق ليلة رمضانية بمقر الجمعيه الزراعيه بمعصرة ابوصير الملق بدأت بعرض للمواهب الشابه والصغيرة منها الموهوب مصطفى ابوخزيم وابتهالات دينية، طارق احمد موهبة إلقاء شعر، مازن رافت أداء تمثيلي، تلاها مسابقات فى المعلومات العامه حول فضائل شهر رمضان، ثم أمسية شعرية للشاعر بركات مصطفى الشافعى والقاء بعض القصائد، تلاها محاضرة ثقافية ألقاها رجب راضي بعنوان "بالعفو تترابط الأمم" والذي أكد على ضرورة التسامح ونبذ التعصب والتشدد في القرار والإجراءات الاجتماعية مما يساهم في نشر الاحترام والتعاون والتبادل في حل كافة المشاكل، واختتمت الفاعلية بعرض فنى لفرقة ابو صير للآلات الشعبية وبعض الأغانى التراثية لشهر رمضان المبارك، كما اقام بيت ثقافة ابوصير ومكتبة الحي الثاني شرق النيل مسابقة رسم اهلا رمضان، بينما نفذت مكتبة منشأة عاصم ورشة رسم عن فانوس رمضان باستخدام ورق فوم الملون وألوان خشب وورق كراسات.