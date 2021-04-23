عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحارب الشيخوخة.. قصة الفريكة طبق الأسرة المفضل في سيناء

حبات القمح التي تتحول
حبات القمح التي تتحول الي الفريكة

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من التوصيات بشأن بدائل الكربوهيدرات،  وقد لجأت الأسر في سيناء ، الي استعمال البرغل او " الفريكة " لتميزها بخصائص صحية،  وكذلك  الكينوا بدل الأرز

 والفريكة هي عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها وتحويلها لدقيق ، وهي لا تخلو من الجلوتين، ولكنها تشبه الكينوا إلى حد كبير من ناحية قيمتها الغذائية ومحتواها من البروتينات، والألياف  ، وبالإمكان تناول الفريكة خضراء طازجة حال حصاد القمح، أو تناولها مطبوخة بعد تجفيف الحبوب.

منتج غذائي من القمح :

وقال المهندس عبدالله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بمحافظة شمال،  أن الفرِيكة أو الفريك منتج غذائي من حبوب القمح أو الحنطة الخضراء قبل جفافها تحصد سنابلها وهي خضراء وتعرض للحرارة لعدة أيام ثم يتم طحنها لتكون مثل جريش القمح الجاف وأكبر من حبات البرغل. 
تتعد وصفات طبخ الفريكة بمختلف المناطق، فتطبخ كالبرغل أو يصنع منها حساءاً في مصر و بلاد الشام والعراق والجزائر.

الجهاز الهضمي 

وللفريكة العديدة من الفوائد  المتنوعة، كما يقول الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية ومن أهم وأبرز فوائد الفريكة الخضراء انها تحتوي على الألياف، وتناولها يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم وتسهيلها والتخفيف من مشاكل الهضم الشائعة، مثل: الإسهال والإمساك، وتعمل الألياف في الفريكة على إضافة البنية اللازمة للفضلات لكي تتحرك خلال القناة الهاضمة بشكل سلس ودون أي مشاكل.

كما أنها تسيطر علي الوزن ، خاصة وانه من المعروف أن الأطعمة الغنية بالبروتينات لها القدرة على جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على خسارة الوزن مع الوقت، إذ يقلل من الرغبة لتناول أي وجبات خفيفة خلال اليوم، مما يقلل من السعرات المستهلكة ، وخسارة الوزن.

 

 محاربة الشيخوخة 

الي جانب ان الفريكة تعتبر مصدرا  للمضادات الأكسدة الهامة والضرورية، إذ تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، والتي تعتبر مضادات أكسدة معروفة بقدرتها على محاربة تشيخ الخلايا مع العمر.

خسارة الوزن
كما ان قيمتها الغذائية العالية وانخفاض نسبة الدهون فيها بشكل كبير يجعلها مفضلة لدى كثر، وهذا ما يكمن في أن فوائد الفريكة الخضراء عديدة ومتنوعة  ، كما أن الفريكة تحتوي على ضعف الألياف التي تحتويها نظيرتها من الكينوا، ما يجعلها تساعد على خسارة الوزن أكثر من الكينوا.
 

وقال الدكتور محمد عبد الله،  ان  الفريكة  تحتوي على البريبيوتكس  (Prebiotics)، والتي قد تعالج بكفاءة العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: متلازمة القولون العصبي، ويعتقد الباحثون أن للبريبيوتيكس قدرة على توفير الغذاء الجيد الذي تحتاجه بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي تلعب دورًا هامًا في محاربة أمراض الأمعاء والقولون.

مشيرا الي ان  كل 100 جرام من الفريكة يحتوي على 2.2 جرام من الأحماض الأمينية المسماة بحمض الجلوتاميك، ويعتبر هذا النوع من الأحماض شائع الاستخدام بين الرياضيين وممارسي كمال الأجسام لأنه يساعد في بناء العضلات وزيادة التحمل.

كما أن المصابين بالسكري والذين يبحثون عن طرق طبيعية لإبقاء مستويات السكر ، يلجأون الي استخدام الفريكة يعادل 43، ما يجعلها خيارًا مناسبًا جدًا لمرضى .

 

txt

شمال سيناء تسجل 4 إصابات جديدة ووفاة 4 بكورونا خلال 24 ساعة

txt

أكلته التقنيات الحديثة.. حكاية مسحراتي شمال سيناء بدأها أسطى مقلة واختفت بعد عدوان 67


 

الفريكة الاسر الارز صحية سيناء

ترشيحاتنا

معارضة تشاد تطالب ماكرون بكشف غموض مقتل الرئيس ديبي

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. شبح المخابرات العامة المصرية يظهر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

واقعة غريبة.. موظف تقاضى راتبه لمدة 15 عاما دون أن يذهب للعمل

لتجنب حوادث الطرق .. أفضل 5 خطوات من أجل قيادة آمنة

دعاء ثاني جمعة من رمضان.. مستجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ