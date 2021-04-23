تحارب الشيخوخة.. قصة الفريكة طبق الأسرة المفضل في سيناء

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من التوصيات بشأن بدائل الكربوهيدرات، وقد لجأت الأسر في سيناء ، الي استعمال البرغل او " الفريكة " لتميزها بخصائص صحية، وكذلك الكينوا بدل الأرز

والفريكة هي عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها وتحويلها لدقيق ، وهي لا تخلو من الجلوتين، ولكنها تشبه الكينوا إلى حد كبير من ناحية قيمتها الغذائية ومحتواها من البروتينات، والألياف ، وبالإمكان تناول الفريكة خضراء طازجة حال حصاد القمح، أو تناولها مطبوخة بعد تجفيف الحبوب.

منتج غذائي من القمح :

وقال المهندس عبدالله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بمحافظة شمال، أن الفرِيكة أو الفريك منتج غذائي من حبوب القمح أو الحنطة الخضراء قبل جفافها تحصد سنابلها وهي خضراء وتعرض للحرارة لعدة أيام ثم يتم طحنها لتكون مثل جريش القمح الجاف وأكبر من حبات البرغل.

تتعد وصفات طبخ الفريكة بمختلف المناطق، فتطبخ كالبرغل أو يصنع منها حساءاً في مصر و بلاد الشام والعراق والجزائر.

الجهاز الهضمي

وللفريكة العديدة من الفوائد المتنوعة، كما يقول الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية ومن أهم وأبرز فوائد الفريكة الخضراء انها تحتوي على الألياف، وتناولها يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم وتسهيلها والتخفيف من مشاكل الهضم الشائعة، مثل: الإسهال والإمساك، وتعمل الألياف في الفريكة على إضافة البنية اللازمة للفضلات لكي تتحرك خلال القناة الهاضمة بشكل سلس ودون أي مشاكل.

كما أنها تسيطر علي الوزن ، خاصة وانه من المعروف أن الأطعمة الغنية بالبروتينات لها القدرة على جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على خسارة الوزن مع الوقت، إذ يقلل من الرغبة لتناول أي وجبات خفيفة خلال اليوم، مما يقلل من السعرات المستهلكة ، وخسارة الوزن.

محاربة الشيخوخة

الي جانب ان الفريكة تعتبر مصدرا للمضادات الأكسدة الهامة والضرورية، إذ تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، والتي تعتبر مضادات أكسدة معروفة بقدرتها على محاربة تشيخ الخلايا مع العمر.

خسارة الوزن

كما ان قيمتها الغذائية العالية وانخفاض نسبة الدهون فيها بشكل كبير يجعلها مفضلة لدى كثر، وهذا ما يكمن في أن فوائد الفريكة الخضراء عديدة ومتنوعة ، كما أن الفريكة تحتوي على ضعف الألياف التي تحتويها نظيرتها من الكينوا، ما يجعلها تساعد على خسارة الوزن أكثر من الكينوا.



وقال الدكتور محمد عبد الله، ان الفريكة تحتوي على البريبيوتكس (Prebiotics)، والتي قد تعالج بكفاءة العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: متلازمة القولون العصبي، ويعتقد الباحثون أن للبريبيوتيكس قدرة على توفير الغذاء الجيد الذي تحتاجه بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي تلعب دورًا هامًا في محاربة أمراض الأمعاء والقولون.

مشيرا الي ان كل 100 جرام من الفريكة يحتوي على 2.2 جرام من الأحماض الأمينية المسماة بحمض الجلوتاميك، ويعتبر هذا النوع من الأحماض شائع الاستخدام بين الرياضيين وممارسي كمال الأجسام لأنه يساعد في بناء العضلات وزيادة التحمل.

كما أن المصابين بالسكري والذين يبحثون عن طرق طبيعية لإبقاء مستويات السكر ، يلجأون الي استخدام الفريكة يعادل 43، ما يجعلها خيارًا مناسبًا جدًا لمرضى .







