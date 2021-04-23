أطفأت السجائر في جسدها .. القبض على ربة منزل بتهمة تعذيب طفلتها بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام القبض على ربة منزل بتهمة الاعتداء علي ابنته وتعذيبها بطرق مختلفة.



وكان قد ورد بلاغ لمباحث المركز من شاب في الثلاثينيات من العمر يفيد اعتداء ربة منزل "طليقته" علي ابنته بالضرب بشكل مستمر.



واتهم الأب طليقته قيامها بتعذيب الطفلة الصغرى بالحروق في الجسد وإطفاء السجائر في جسدها رغم سنها الصغير الذي لم يتجاوز 4 أعوام.



ونجحت حملة مكبرة لضباط مباحث المركز في ضبط المتهمة فيما تم استدعاء الطفلة للتأكد من وجود إصابات من عدمه وتبين وجودها بالفعل.



وقال الأب في محضر الشرطة إن الأم "طليقته" وأنهما انفصلا قبل عدة أشهر على أن تعيش الطفلتين معها بمنطقة أبو عطوة إلا أنه اكتشف اعتدائها عليهما بشكل دائم ووصل الأمر إلى تعذيبها بالحروق.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وبعرض الفتاة على النيابة العامة أمرت بعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الإصابات فيما تم التحفظ على الأم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.