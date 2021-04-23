تزامنا مع جنازة الرئيس التشادي.. فرنسا ودول الساحل تعلن دعمها للعملية الانتقالية في تشاد

أعلن قصر الإليزية اليوم الجمعة تزامناً مع بدء جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد في تشاد مباحثات مع قادة دول الساحل المشاركة في عملية بركان الأمنية.

وأكد الإليزيه أن دول الساحل و فرنسا أكدت دعمها للعملية الانتقالية المدنية العسكرية في تشاد.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الغيني ألفا كوندي، وعدد آخر من الزعماء الأفارقة أمس الخميس إلى العاصمة نجامينا للمشاركة في جنازة ديبي، على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم حضور جنازة ديبي لأسباب أمنية.



وتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة التشادية انجمينا للمشاركة في مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو والتي سيحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال وزير الدفاع في نيجيريا المجاورة الجنرال بشير صالحي ماغاشي، إن بلاده عززت الإجراءات الأمنية على طول الحدود، تحسبا لتدفق محتمل للاجئين من تشاد، في حين قال جيش جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة إنه في حالة تأهب قصوى لمنع أي جماعات مسلحة من عبور الحدود.