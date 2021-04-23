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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. 3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج الصداع

طرق طبيعية لعلاج
طرق طبيعية لعلاج الصداع

الصداع من الأعراض الشائعة في صيام رمضان، ويعاني الكثير من الأشخاص الذين يصومون من الصداع خفيف أو متوسط ​​نتيجة عوامل مثل انسحاب الكافيين والتوتر وانخفاض نسبة السكر في الدم، ويمكن علاج الصداع بالعديد من الطرق الطبيعية.

 

كيفية التخلص من الصداع بدون أدوية


جرب الكمادات الباردة


إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ، ضع كمادات باردة على جبهتك، يمكن لمكعبات الثلج الملفوفة في منشفة أو كيس من الخضروات المجمدة أو حتى الاستحمام البارد أن تخفف الألم، احتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ، ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة



إذا كنت تعاني من الصداع التوتر ، ضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك، إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية ، فامسك بقطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة. قد يؤدي الاستحمام الدافئ أيضًا إلى الحيلة.

 

خفت الأضواء


يمكن للضوء الساطع أو الخفقان ، حتى من شاشة الكمبيوتر ، أن يسبب الصداع النصفي، إذا كنت عرضة لها ، فقم بتغطية نوافذك بالستائر المعتمة أثناء النهار، ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق، يمكنك أيضًا إضافة شاشات مضادة للوهج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدام مصابيح الفلورسنت ذات الطيف النهاري في تركيبات الإضاءة الخاصة بك.

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