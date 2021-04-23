كارتيرون يمنح أحمد عيد تعليمات خاصة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع أحمد عيد على هامش مران الفريق اليوم الجمعة.

وشهدت الجلسة منح المدير الفني للزمالك بعض التعليمات والنصائح لـ أحمد عيد من أجل تنفيذها في التدريبات، استعدادا لمواجهات الفريق المقبلة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم.

وشهدت الجلسة مناقشة سريعة بين المدير الفني وجهازه المعاون عن برنامج الفريق في تدريبات اليوم حتى مواجهة البنك الأهلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

