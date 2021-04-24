عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

شمس الكويتيه
شمس الكويتيه

 

عدة تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة شمس الكويتية في حلقة برنامج العرافة مع بسمة وهبة على شاشة "المحور"، حيث كشفت لأول مرة عن تجربة "الدفن حية" والشعور بفكرة الموت. 

تصريحات شمس الكويتية

شمس الكويتية قالت خلال الحلقة إن تجربة فكرة الموت والشعور بالوحدة في باطن الأرض لمدة 20 دقيقة جاءت لتأديب ذاتها، ولكي تعيش حالة الخوف، على حد قولها. 

وأضافت شمس الكويتية أنها "ظلت تحت رمال البحر 20 دقيقة وكان وجهها في البداية في الظاهر لكنها قررت دفن وجهها أيضًا، وأنها شعرت بكمية هائلة من الأمان والسلام، وأن الدنيا كلها كذب وخداع.

شمس الكويتية العرافة

وأعربت الفنانة شمس الكويتية خلال حلقتها ببرنامج العرافة عن ندمها على بعض الأشياء التي فعلتها، وأبرزها إهمالها لوالدتها.

وأضافت الفنانة شمس الكويتية أنها تعتبر الغرور نقصًا وأنها لا تحب الغيرة والشك ولا حب التملك".

وتابعت شمس الكويتية: "كل راجل دخل حياتي شك فيّ، وكان يريد أن يتملك حياتي، لأنني متحررة فكريا، وشخصيتي تعجب الرجال لكن سرعان ما يكتشفون حقيقتي فينتهي الأمر بالانفصال".

 

شمس الكويتية تصريحات شمس الكويتية شمس الكويتية العرافة حلقة شمس الكويتية والعرافة حلقة شمس الكويتية ببرنامج العرافة

موضوعات متعلقة

شمس الكويتية: أحب أغاني محمد رمضان بقوة

براحتي والبس اللي يعجبني..شمس الكويتية تكشف حقيقة أزمتها مع الفنان هاني شاكر

شمس الكويتية: تنبأت بـ كورونا قبل ظهوره بعام

شمس الكويتية: لا يوجد رجل في الوطن العربي يستحق أتزوجه

ترشيحاتنا

مصر تتصدر قائمة أكثر الدول بحثا على منصة حجوزات السفر بالسعودية

شرف كبير .. موسيمانى يوجه رسالة لـ النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه

تبدأ غدا.. ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 28 عبر قناة مدرستنا لـ 6 مراحل

مباراة ثأرية .. يد الأهلي في مواجهة الزمالك بـ نهائي كأس مصر

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد أنطاليا سبور والقنوات الناقلة

"رجال الأعمال" تناقش مع البرلمان إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

حكم نهائي.. انعدام قرار المعزول محمد مرسي بإعفاء الإرهابيين من العقاب

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ