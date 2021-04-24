فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

عدة تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة شمس الكويتية في حلقة برنامج العرافة مع بسمة وهبة على شاشة "المحور"، حيث كشفت لأول مرة عن تجربة "الدفن حية" والشعور بفكرة الموت.

تصريحات شمس الكويتية

شمس الكويتية قالت خلال الحلقة إن تجربة فكرة الموت والشعور بالوحدة في باطن الأرض لمدة 20 دقيقة جاءت لتأديب ذاتها، ولكي تعيش حالة الخوف، على حد قولها.

وأضافت شمس الكويتية أنها "ظلت تحت رمال البحر 20 دقيقة وكان وجهها في البداية في الظاهر لكنها قررت دفن وجهها أيضًا، وأنها شعرت بكمية هائلة من الأمان والسلام، وأن الدنيا كلها كذب وخداع.

شمس الكويتية العرافة

وأعربت الفنانة شمس الكويتية خلال حلقتها ببرنامج العرافة عن ندمها على بعض الأشياء التي فعلتها، وأبرزها إهمالها لوالدتها.

وأضافت الفنانة شمس الكويتية أنها تعتبر الغرور نقصًا وأنها لا تحب الغيرة والشك ولا حب التملك".

وتابعت شمس الكويتية: "كل راجل دخل حياتي شك فيّ، وكان يريد أن يتملك حياتي، لأنني متحررة فكريا، وشخصيتي تعجب الرجال لكن سرعان ما يكتشفون حقيقتي فينتهي الأمر بالانفصال".