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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل وشقيقته بطلقات نارية في مشاجرة بقرية السمطا بقنا

مشاجرة أرشيفية
مشاجرة أرشيفية

أصيب عامل و شقيقته بطلقات نارية، في مشاجرة بين عائلتين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بنجع الجامع التابع لقرية السمطا، نتج عنه إصابة عامل و شقيقته بطلقات نارية.

 

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

 

وتكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط طرفي المشاجرة و الأسلحة المستخدمة، وكشف ملابسات المشاجرة.


جاري استجواب المصابين، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا مشاجرة اسلحة نارية طلقات نارية مستشفى قنا العام السمطا دشنا

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