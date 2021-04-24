بحب حليم وجورج وسوف.. آيتن عامر: التمثيل خطفني من الغناء

قالت الفنانة أيتن عامر، إنها تلقت عرضًا للغناء من شركة إنتاج عندما كان عمرها 12 عاما، وبعد ذلك اشتركت في فيلم ملح الأرض؛ موضحا أن التمثيل خطفها ولكن حلم الغناء ما زال يراودها لأنها تحب الغناء منذ طفولتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنها تقضي سهرات رمضان إما في البيت أو العمل وقبل أزمة كورونا كانت تقضي السهرات مع أصدقائها.

وأكدت أنه تحب سماع أغاني فضل شاكر وعبدالحليم حافظ وجورج وسوف وفريد وعبدالوهاب وعمرو دياب الذي يعد من أجيال المغنيين القدماء والحاليين.

وحكت ايتن عن حياتها الشخصية موضحة، أنها تعرضت لحالات إفشاء لأسرارها من جانب البعض قائلة: «محدش بيتعلم ببلاش».

وتابعت أيتن ، أن في بعض الأحيان قد تؤثر حياتها الشخصية على العمل، وعندما تشعر بالحزن تلجأ إلى سماع الموسيقي بصوت مرتفع.

وكشفت أيتن أنها شخصية صبورة لأبعد الحدود قائلة: «بصبر لحد ما أجيب أخرى»