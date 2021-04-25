غرفة مواد البناء تشيد بقرار فرض رسوم إغراق على منتجات الألمونيوم

اشاد نائب رئيس غرفة مواد البناء الدكتور كمال الدسوقى ، بقرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق علي منتجات الألومنيوم بنسبة 16٪، مشددا بالاسراع في تعميق وتشجيع الصناعة المصرية بإنتاج منتجات تامة الصنع في مصر، تلبي احتياجات السوق المحلي وتحقق فائض للتصدير، حيث أن الصناعة هي الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وشدد الدسوقي فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ، علي أهمية غرس ثقافة التصنيع والتصدير في مصر بالتعليم والمناهج الدراسية وفي الجامعات لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل ضمن رؤية شاملة تجمع كل أطراف المنظومة، ليعلم ويدرك الجميع الحكومة والمصنعين والشعب أن الصناعة هي المستقبل، وهي التي تبني النهضة والتنمية الشاملة التي نحتاجها.

وتابع الدسوقي قائلا، : “ الاستثمار في البشر أهم من الاستثمار في الحجر، وان تطوير الموارد البشرية باستمرار ضرورة، لتحقيق الطفرة والمعادلة بين توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة وبين مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا وتغير الجيل الصناعي الذي أصبح يقاس سنوياً مقارنة بالسنوات الماضية ” .



