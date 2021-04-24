فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

قررت السلطات السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلي البلاد، أو العبور من خلال أراضيها.

جاء ذلك بعد تمكن الجمارك السعودية من ضبط كميات من المخدرات داخل شحنة رمان لبنانية ، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى في تهريب المخدرات من لبنان إلي السعودية أو العبور من خلالها بهذه الطريقة.

وشددت السعودية على تطبيق قرار حظر الشحنات القادمة من لبنان إلي البلاد، حتى تقدم السلطات اللبنانية الضمانات الكافية لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

لمزيد من التفاصيل حول القرار السعودية حول شحنات الفواكه اللبنانية شاهد الفيديو جراف التالي.