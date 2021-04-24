إزالة ورم خطير في جراحة نادرة لرضيع داخل مستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية من إنقاذ حياة طفل 3 أشهر من أبناء محافظة المنوفية لجأت أسرته للمستشفى لإجراء جراحة نادرة له لإزالة ورم أسفل العمود الفقري ما كان يهدد حياة الرضيع إلا أن المستشفى وفرت الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالة وجرى إجراء الجراحة ووضع الطفل في الحضانة لاستكمال العلاج.



وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي إن المستشفى استقبلت سيف محمود حامد من مواليد شهر فبراير الماضي بقرية أشمون بمحافظة المنوفية حيث يعاني من وجود ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي، ‏ولجأ والده إلى إدارة المستشفيات الجامعية ببنها ولا يوجد أماكن بحضانات الأطفال.



وأشار الدخاخنى إلى أنه فور وصول الحالة وإستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليماته باستقبال المولود نظرًا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه.

وأضاف أنه عقب استقبال الحالة جري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.

وأكد جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات النادرة من هذا النوع، فضلًا عن امتلاك المستشفى كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، وأن الاستجابات السريعة للحالات بالمستشفى تأتي تنفيذا لشعار المستشفيات المواطن أولًا.

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من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وكلف المحافظ المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية ومحمد الهادى مدير عام مشروع المواقف بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي او الخارجي وذلك بعد زيادة لجنة التسعير للمنتجات البترولية والتي قررت زيادة ٢٥ قرشا علي بنزين 80و90و92 ، مشددا على أن أي زيادة من جانب أى من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم اي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار المحافظ بعدم الزيادة وثبات الأسعار ، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم ( 01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040)

وقاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بقليوب، استمرت حتى الساعة الواحدة صباح اليوم.

إزالة 60 كشك مخالفا

وأسفرت عن إزالة 60 كشك مخالف أسفل الطريق الدائري وذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة الإشغالات والعشوائيات ولبدء تسليم المنطقة للشركة القائمة على أعمال توسعة الطريق الدائري للبدء في تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ومنع عودة اي باعة جائلين بالمنطقة وإيجاد مكان حضاري بديل لهم ونقلهم إليها لمنع الظواهر العشوائية في الشوارع.

وتابع المحافظ الحملات المستمرة بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة، حيث تم ضبط 80 شيشة، وتم تحرير 21 محضر كمامة وغلق 3 مقاهي.

كما أسفرت حملات جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقهى، ليصبح إجمالي المخالفات يومي الخميس والجمعة ضبط حوالي 500 شيشة وتحرير 180 محضرا.