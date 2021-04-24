بعد قرارات المجلس الأعلى ..عميد تربية عين شمس يكشف تفاصيل إضافة درجات جديدة تمنحها كليات التربية

قرارات المجلس الاعلي للجامعات تعرف عليها

وافق اليوم المجلس الاعلى للجامعات ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة 193 مكرر 1 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة درجات تمنحها كليات التربية، وتتضمن إضافة (الدبلوم العام في التربية لنوعية، الدبلوم المهني في التربية النوعية في أحد التخصصات النوعية أو التربوية).

إضافة درجات جديدة تمنحها كليات التربية

وفي هذا الاطار قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان هذا التعديل كان متطلباً ضروريا في ظل إتفاقية الشراكة بين كلية التربية جامعة عين شمس وكلية التربية جامعة ٦ أكتوبر تحت مظلة الاتفاقية العامة بين الجامعتين؛ والتي تلقى دعما كاملاً من إدارة الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور محمد أيمن صالح .

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لصدي البلد أن هذه التخصصات موجودة بلائحة كلية التربية جامعة ٦ أكتوبر ولم تكن منصوص عليها صراحة في لائحة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس؛ ويتم تدريس هذه التخصصات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس حيث يجرى إنتداب داخلي لأعضاء هيئة التدريس في هذه التخصصات وتمنح الدرجة العلمية المهنية بالشراكة بين الجامعتين عين شمس و٦ أكتوبر بناءً على طلب مجلسي كليتي التربية جامعة عين شمس والتربية ٦ أكتوبر.

الجدير بالذكر وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

في بداية الاجتماع، توجه المجلس بالشكر لجامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما توجه بالتهنئة للدكتور أحمد بيومي لصدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة في سيادته رئيسا لجامعة السادات، وتقديم الشكر للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق لجهوده في الارتقاء بجامعة أسوان، وتهنئة الدكتور أيمن عثمان لتكليفه بالقيام بعمل رئيس جامعة أسوان.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وجه الوزير رؤساء الجامعات برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية والتأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد الحالات، بالإضافة إلى الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة.