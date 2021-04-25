سكان منطقة العجمي في الإسكندرية يشكون من استمرار انقطاع المياه

استغاث المواطن أنس محمد المقيم فى منطقة العجمى التابعة لمحافظة الإسكندرية في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررا من الانقطاع المستمر لمياه الشرب.



ويقول فى رسالته: "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب فى منطقة العجمى التابعة الى محافظة الإسكندرية ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.



وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي القرية، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.



وتابع: "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة"، مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.



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