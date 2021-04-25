هاني الناظر يحذر من تناول الكنافة والقطايف.. ويقدم البديل

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس مركز البحوث الأسبق، من الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وخاصة الكنافة والقطايف، لأنها تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض والفيروسات ولا يستطيع التصدي لأي مرض.

وقال هاني الناظر عبر صفحته على فيس بوك: "شئ طبيعي أن الصائم بعد الإفطار يحتاج لتناول شئ حلو وفي نفس الوقت الحلويات المصنعة مثل الكنافة والقطائف وغيرها تمثل خطورة علي الجهاز المناعي وتضعفه واحنا في مثل الظروف الحالية".

وأضاف هاني الناظر: "ومع انتشار فيروس كورونا نحن في حاجة لتقوية الجهاز المناعي وليس إضعافه! اذن ماهو الحل الأمثل؟ الحل يكون بتناول عسل النحل كبديل للحلويات المصنعة وطبعا مع مراعاة ضبط السكر لمرضي السكر، وبهذا نكون حققنا هدفين في نفس الوقت، أولا تناولنا شئ مسكر وثانيا رفعنا من قوة الجهاز المناعي".