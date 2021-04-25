عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يحذر من تناول الكنافة والقطايف.. ويقدم البديل

هاني الناظر
هاني الناظر

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس مركز البحوث الأسبق، من الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وخاصة الكنافة والقطايف، لأنها تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض والفيروسات ولا يستطيع التصدي لأي مرض.

وقال هاني الناظر عبر صفحته على فيس بوك: "شئ طبيعي أن الصائم بعد الإفطار يحتاج لتناول شئ حلو وفي نفس الوقت الحلويات المصنعة مثل الكنافة والقطائف وغيرها تمثل خطورة علي الجهاز المناعي وتضعفه واحنا في مثل الظروف الحالية".

وأضاف هاني الناظر: "ومع انتشار فيروس كورونا  نحن في حاجة لتقوية الجهاز المناعي وليس إضعافه! اذن ماهو الحل الأمثل؟ الحل يكون بتناول عسل النحل كبديل للحلويات المصنعة وطبعا مع مراعاة ضبط السكر لمرضي السكر، وبهذا نكون حققنا هدفين في نفس الوقت، أولا تناولنا شئ مسكر وثانيا رفعنا من قوة الجهاز المناعي".

حلويات رمضان كنافة طريقة عجينة قطايف هاني النناظر فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أعراض فيروس كورونا وطرق مواجهته

دراسة برازيلية: فيروس كورونا يفتك بالشباب بنسبة 1000%

هاني الناظر يحذر من استخدام الكلور والكحول لهذا السبب

هاني الناظر يحذر من هذه العادات بعد زيادة حالات الإصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه.. وهاتف شاومي Mi Mix Fold يستطيع الصمود 10 سنوات

اليوم.. البرلمان يناقش بيانات المالية والتخطيط والبوابة المصرية للعمرة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لحظة وداع الرئيس السيسي لـ بن زايد تظهر متانة علاقة مصر والإمارات.. عمرو أديب يهاجم محمد رمضان..وحقيقة زواج عمر كمال من جوهرة

خطتها لـ 2021.. كيف ستكون حياة الأميرة ديانا لو عاشت حتى الآن؟

خط ساخن لتلقى شكاوى زيادة تعريفة سيارات الأجرة والنقل الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

غرفة مواد البناء تشيد بقرار فرض رسوم إغراق على منتجات الألمونيوم

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

بعد ظهوره على وجه سيد رجب في موسى.. أبرز المعلومات عن مرض البهاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ