الأزهر يعلن استعداده للمساهمة في إغاثة مصابي حريق مستشفى علاج كورونا ببغداد

أعلن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطيبة للمساهمة في إغاثة ورفع المعاناة عن مصابي حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، بالعاصمة العراقية بغداد، والذي راح ضحيته ما يزيد عن ٨٠ شخصا، وعشرات المصابين.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين الإنجليزية والعربية، وجه فيها فضيلته واجب العزاء إلى الشعب العراقي الشقيق.

وجاء نص التدوينة كما يلي: "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".