عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون تغيير حساب جوجل .. كيف تغير اسم قناتك على يوتيوب ؟

كيف تغير اسم قناتك
كيف تغير اسم قناتك على يوتيوب ؟

قام موقع YouTube يوتيوب، خلال الساعات الماضية، بإطلاق عدد من الميزات لمستخدميه، منها ميزة تغيير اسم قناة المستخدمين على يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل، وتعتبر هذه الميزة مهمة جدا لصناع المحتوى ولمستخدمى يوتيوب الذين يفضلون عرض محتوى رأى أو محتوى إعلانى على قناتهم. 


وبحسب موقع CNET التقنى فإن ميزة تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل قد تم إطلاقها لمستخدمى تطبيق يوتيوب لمستخدمى هواتف آيفون وأندرويد، وكذلك لإصدار سطح المكتب لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ويمكن تفعيلها من خلال الخطوات الآتية :

لمواجهة الكراهية.. شركة جوجل تتخذ اجراء جديدا على منصة يوتيوب

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل لهواتف آيفون وأندرويد: 

 

1. افتح تطبيق يوتيوب YouTube ، وانقر على صورة ملفك الشخصي.

2. اضغط على قناتك ثم  تحرير القناة.

3. لتغيير اسمك ، أدخل اسمك الجديد وانقر فوق موافق.

4. لتغيير صورة ملف التعريف الخاص بك ، انقر فوق صورتك ، وحدد صورة موجودة أو التقط صورة جديدة. اضغط على حفظ.

 

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب

 

1. سجّل الدخول إلى YouTube Studio.

2. لتغيير اسمك: من القائمة اليمنى ، حدد التخصيص ثم المعلومات الأساسية، انقر فوق تحرير لتحديث اسم قناتك وإدخال اسمك الجديد ثم  انقر فوق نشر.

3. لتغيير صورة ملفك الشخصي: من القائمة اليمنى ، حدد التخصيص ثم اضغط على  العلامة التجارية، ثم  انقر فوق تحميل وحدد صورة، وقم بضبط حجم الصورة ، وانقر فوق تم، وبعدها انقر فوق نشر.

 

ويجب أن تعرف أنه إذا تم إثبات ملكيتك على يوتيوب YouTube وقمت بتغيير اسم قناتك ، فستفقد شارة التحقق وتحتاج إلى إعادة تقديم الطلب، ولكن لن يكون هناك أي تأثير على عنوان URL المخصص أو ملاحظة القناة الرسمية للموسيقى إذا قمت بتغيير اسمك.
 

يوتيوب حساب جوجل قناة يوتيوب اسم قناة يوتيوب YouTube

ترشيحاتنا

قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

"محدش مالي عيني".. منى عبد الوهاب لـ"شيخ الحارة": لست معقدة من الرجال

بعد قرار السعودية.. دول عربية تؤيد منع استيراد الفواكه من لبنان.. تفاصيل

إعلامية ترفض تقديم صبايا الخير بدلا من ريهام سعيد لهذه الأسباب.. تعرف عليها..فيديو

برشلونة يقلب الطاولة علي فياريال 2-1 في الدوري الإسباني ويحتل الوصافة

الجيش الأمريكي يبدأ انسحابه الكامل من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

تحرك مصري أردني لوقف انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

وزير التعليم: لن نحذف أجزاء من المناهج لطلاب الإعدادية والثانوية

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

نفذ 1070 حكم إعدام.. وفاة عشماوي «مصلحة السجون» المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ