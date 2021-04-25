بدون تغيير حساب جوجل .. كيف تغير اسم قناتك على يوتيوب ؟

قام موقع YouTube يوتيوب، خلال الساعات الماضية، بإطلاق عدد من الميزات لمستخدميه، منها ميزة تغيير اسم قناة المستخدمين على يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل، وتعتبر هذه الميزة مهمة جدا لصناع المحتوى ولمستخدمى يوتيوب الذين يفضلون عرض محتوى رأى أو محتوى إعلانى على قناتهم.



وبحسب موقع CNET التقنى فإن ميزة تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل قد تم إطلاقها لمستخدمى تطبيق يوتيوب لمستخدمى هواتف آيفون وأندرويد، وكذلك لإصدار سطح المكتب لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ويمكن تفعيلها من خلال الخطوات الآتية :

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل لهواتف آيفون وأندرويد:

1. افتح تطبيق يوتيوب YouTube ، وانقر على صورة ملفك الشخصي.

2. اضغط على قناتك ثم تحرير القناة.

3. لتغيير اسمك ، أدخل اسمك الجديد وانقر فوق موافق.

4. لتغيير صورة ملف التعريف الخاص بك ، انقر فوق صورتك ، وحدد صورة موجودة أو التقط صورة جديدة. اضغط على حفظ.

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب بدون تغيير حساب جوجل لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب

1. سجّل الدخول إلى YouTube Studio.

2. لتغيير اسمك: من القائمة اليمنى ، حدد التخصيص ثم المعلومات الأساسية، انقر فوق تحرير لتحديث اسم قناتك وإدخال اسمك الجديد ثم انقر فوق نشر.

3. لتغيير صورة ملفك الشخصي: من القائمة اليمنى ، حدد التخصيص ثم اضغط على العلامة التجارية، ثم انقر فوق تحميل وحدد صورة، وقم بضبط حجم الصورة ، وانقر فوق تم، وبعدها انقر فوق نشر.

ويجب أن تعرف أنه إذا تم إثبات ملكيتك على يوتيوب YouTube وقمت بتغيير اسم قناتك ، فستفقد شارة التحقق وتحتاج إلى إعادة تقديم الطلب، ولكن لن يكون هناك أي تأثير على عنوان URL المخصص أو ملاحظة القناة الرسمية للموسيقى إذا قمت بتغيير اسمك.

