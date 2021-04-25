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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب المصريين والوافدين .. تعرف على أحدث برامج كلية الآثار بجامعة القاهرة .. التخصصات ومجالات عمل الخريجين

جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة ارشيفية

 

تعمل جامعة القاهرة بمختلف كلياتها على استكمال خطتها في التحول الرقمي لجامعة ذكية من الجيل الثالث ، من خلال طرح أحدث البرامج الدراسية بمختلف المجالات والتخصصات ، وإحلال أحدث الإمكانيات التي يتم تسخيرها في العملية التعليمية ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" لطلاب كلية الاثار أحدث البرامج التي أدخلتها الكلية ، وشروط الالتحاق به ، سواء بالنسبة للطلاب المصريين أو الوافدين ، والمصروفات الدراسية ومجالات عمل الخريجين .

 

يعد برنامج "الإرشاد الأثري" من أحدث البرامج  بكلية الآثارجامعة القاهرة ، حيث تم طرحه وفقا لأحدث المقررات المختلفة في العلوم الأثرية بجميع تخصصاتها وفروعها ، لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في مختلف المجالات والتخصصات الأثرية ، سواء في مجال الإرشاد والتسويق السياحي ، أو مجالات السياحة الأخرى .

 

ويتم طرح هذا البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين في علوم الاثار بمختلف فروعها ، لتزويد الطالب  بالمهارات والمعلومات اللازمة التي تؤهله للعمل في مختلف المجالات السياحية ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالثقافة الاثرية ومهارات الارشاد السياحي في نفس الوقت ، فالمرشد السياحي المتمكن هو أحد مقومات نجاح السياحة .

 

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وبالنسبة للمقررات التي يتم طرحها للطلاب في هذا البرنامج ، فتشمل العديد من المجالات والتخصصات المختلفة في العلوم الأثرية ، حيث يقوم الطالب بدراسة علوم (الآثار المصرية - اليونانية - الرومانية - الإسلامية - الترميم) إضافة إلى العديد من مقررات (الإرشاد السياحي وعلم السياحة والتسويق ومادة علم الأهرامات ) حيث يقوم الطالب بدراسة 53 مقرر بواقع 139 ساعة معتمدة ، علمًا بأن جميع المقررات تدرس باللغة الانجليزية .

 

كما يقوم الطالب  بدراسة بعض اللغات الأجنبية ، حيث يختار ابتداءا من المستوى الثالث لغة أجنبية من بين ٦ لغات وهي (اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة - الأيطالية - اللغة الأسبانية - اللغة الروسية - اللغة الصينية) وذلك بجانب اللغة الإنجليزية التي يقوم بدراستها منذ المستوي الأول ، لتأهيله للعمل بشكل مباشر مع مختلف الجنسيات من السياح ، و يجوز إضافة لغة أجنبية أخرى للغات السابقة ، بناءا على طلب مجلس إدارة البرنامج و موافقة مجلس الكلية ، طبقا لاحتياجات سوق العمل و الأمكانيات المتاحة بالكلية .


وهناك العديد من الشروط الخاصة بالالتحاق ببرنامج "الإرشاد الأثري" وتتمثل في الاتي :-

- أن  يكون الطالب مقبولا في كلية الآثار بجامعة القاهرة .

- كما يقبل البرنامج الطالب غير مقبول بالكلية ، بشرط أن يكون حاصل علي الحد الأدنى لأي كلية آثار في أي جامعة حكومية مصرية .

وبالنسبة للمصاريف الدراسية السنوية ، فتكون (25000 جنيه مصري سنويا ) إضافة إلى 300 جنيه مصاريف فتح الملف الطلابي وتدفع لمرة واحدة ، وذلك بالنسبة للطلاب المصريين .

وأما الطلاب الوافدين ، فتكون المصروفات السنوية (3000 دولار أمريكي ) إضافة إلى 1500 دولار رسوم فتح الملف وتدفع في العام الأول فقط  ، حيث يتم التحاقهم ببرنامج الإرشاد الأثري من خلال موقع الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين عن طريق الرابط التالي :
https://www.wafeden.gov.eg/

جامعة القاهرة التحول الرقمي الجيل الثالث جامعة ذكية البرامج الدراسية الإرشاد الأثري كلية الآثارجامعة القاهرة

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