للطلاب المصريين والوافدين .. تعرف على أحدث برامج كلية الآثار بجامعة القاهرة .. التخصصات ومجالات عمل الخريجين
تعمل جامعة القاهرة بمختلف كلياتها على استكمال خطتها في التحول الرقمي لجامعة ذكية من الجيل الثالث ، من خلال طرح أحدث البرامج الدراسية بمختلف المجالات والتخصصات ، وإحلال أحدث الإمكانيات التي يتم تسخيرها في العملية التعليمية ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" لطلاب كلية الاثار أحدث البرامج التي أدخلتها الكلية ، وشروط الالتحاق به ، سواء بالنسبة للطلاب المصريين أو الوافدين ، والمصروفات الدراسية ومجالات عمل الخريجين .
يعد برنامج "الإرشاد الأثري" من أحدث البرامج بكلية الآثارجامعة القاهرة ، حيث تم طرحه وفقا لأحدث المقررات المختلفة في العلوم الأثرية بجميع تخصصاتها وفروعها ، لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في مختلف المجالات والتخصصات الأثرية ، سواء في مجال الإرشاد والتسويق السياحي ، أو مجالات السياحة الأخرى .
ويتم طرح هذا البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين في علوم الاثار بمختلف فروعها ، لتزويد الطالب بالمهارات والمعلومات اللازمة التي تؤهله للعمل في مختلف المجالات السياحية ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالثقافة الاثرية ومهارات الارشاد السياحي في نفس الوقت ، فالمرشد السياحي المتمكن هو أحد مقومات نجاح السياحة .
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وبالنسبة للمقررات التي يتم طرحها للطلاب في هذا البرنامج ، فتشمل العديد من المجالات والتخصصات المختلفة في العلوم الأثرية ، حيث يقوم الطالب بدراسة علوم (الآثار المصرية - اليونانية - الرومانية - الإسلامية - الترميم) إضافة إلى العديد من مقررات (الإرشاد السياحي وعلم السياحة والتسويق ومادة علم الأهرامات ) حيث يقوم الطالب بدراسة 53 مقرر بواقع 139 ساعة معتمدة ، علمًا بأن جميع المقررات تدرس باللغة الانجليزية .
كما يقوم الطالب بدراسة بعض اللغات الأجنبية ، حيث يختار ابتداءا من المستوى الثالث لغة أجنبية من بين ٦ لغات وهي (اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة - الأيطالية - اللغة الأسبانية - اللغة الروسية - اللغة الصينية) وذلك بجانب اللغة الإنجليزية التي يقوم بدراستها منذ المستوي الأول ، لتأهيله للعمل بشكل مباشر مع مختلف الجنسيات من السياح ، و يجوز إضافة لغة أجنبية أخرى للغات السابقة ، بناءا على طلب مجلس إدارة البرنامج و موافقة مجلس الكلية ، طبقا لاحتياجات سوق العمل و الأمكانيات المتاحة بالكلية .
وهناك العديد من الشروط الخاصة بالالتحاق ببرنامج "الإرشاد الأثري" وتتمثل في الاتي :-
- أن يكون الطالب مقبولا في كلية الآثار بجامعة القاهرة .
- كما يقبل البرنامج الطالب غير مقبول بالكلية ، بشرط أن يكون حاصل علي الحد الأدنى لأي كلية آثار في أي جامعة حكومية مصرية .
وبالنسبة للمصاريف الدراسية السنوية ، فتكون (25000 جنيه مصري سنويا ) إضافة إلى 300 جنيه مصاريف فتح الملف الطلابي وتدفع لمرة واحدة ، وذلك بالنسبة للطلاب المصريين .
وأما الطلاب الوافدين ، فتكون المصروفات السنوية (3000 دولار أمريكي ) إضافة إلى 1500 دولار رسوم فتح الملف وتدفع في العام الأول فقط ، حيث يتم التحاقهم ببرنامج الإرشاد الأثري من خلال موقع الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين عن طريق الرابط التالي :
https://www.wafeden.gov.eg/