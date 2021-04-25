الجيش الأمريكي يبدأ انسحابه الكامل من أفغانستان

بدأ الجيش الأمريكي انسحابه الكامل من أفغانستان، حسبما قال قائد القوات الأمريكية هناك اليوم، الأحد، في ما يرقى إلى بداية نهاية الحرب الأمريكية المستمرة منذ ما يقرب من 20 عامًا في البلاد.

وبحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال الجنرال “أوستن ميللر”، رئيس التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، في مؤتمر صحفي للصحفيين الأفغان في مقر قيادة الجيش الأمريكي في كابول، العاصمة، "لدي الآن مجموعة من الأوامر.. سنجري انسحابًا منظمًا من أفغانستان، وهذا يعني نقل القواعد والمعدات إلى قوات الأمن الأفغانية".

وتأتي تصريحات الجنرال ميللر بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خروج جميع القوات الأمريكية من البلاد بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي دفعت بالولايات المتحدة إلى حربها الطويلة في أفغانستان.

قوبل إعلان بايدن بعدم اليقين في أفغانستان، حيث يستعد لمستقبل بدون وجود عسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الرغم من تمرد طالبان الذي يبدو وكأنه ميت عازمًا على تحقيق نصر عسكري على الرغم من محادثات السلام.