بعد تفاقم أوضاع كورونا.. طلب إحاطة من نائب سوهاج لوزيرة الصحة

تقدم النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لسوء الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بالإقليم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وجاء نص الطلب المُقدم كالآتي:"في ظل الانتشار السريع والمُخيف لفيروس كورونا وسط عجز تام لوزارة الصحة ونقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات سوهاج وبالأخص مستشفى المنشأة المركزي مما يؤثر سلبًا على الخدمة الطبية المُقدمة للشعب والذي أدى لحالة من الذعر بين الناس".

واستكمل : يجب توفير أسرة وأجهزة تنفس صناعي لمستشفيات سوهاج وخاصة "المنشأة المركزي" كاتبًا:"لذلك برجوا توفير أسرة وأجهزة تنفس صناعي لمستشفى المنشأة المركزي على وجه السرعة".

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وكان النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب عن مركز المنشأة، قد أعلن قبل ذلك تضامنه مع النائب مصطفى سالم، رئيس لجنة الموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وجهينة وطما، حيث تقدم الأخير ببيان عاجل للمجلس للوقوف على تداعيات فيروس كورونا المُستجد والتصدي لتفشي الموجة الثالثة بين المواطنين بمحافظة سوهاج.

وناشد "كعربان" المواطنين بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والقفازات والحرص على التباعد الجسدي بين الفرد والأخر وعدم ملامسة الأسطح لمنع انتشار عدوى كورونا بين صفوف المواطنين أكثر من ذلك.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه لا بد من وقف خط الموت الذي أخذ يمتد بين أهالي محافظة سوهاج في الأشهر الأولى من العام الجديد ٢٠٢١، بسبب الوباء العالمي القاتل الذي فُتح له مجال للانتشار الواسع بين المواطنين.

وكتب "سالم" عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا:"خلال متابعتي للموقف خلال الأيام القليله الماضية وما لاحظتة من زيادة فى أعداد المصابين والضحايا قررت الأتي:

أولاً- تقديم بيان عاجل بمجلس النواب لتحديد سبب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع، وعدم التزام الأماكن العامة بالإجراءات الاحترازية.

ثانياً- التواصل مع محافظ سوهاج بشكل عاجل وكافة الجهات المعنية بالمحافظة لوضع تصور وقرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة واتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

ثالثاً- التواصل مع وزارة الصحة لتشكيل لجان لمتابعة العمل بمستشفيات العزل بالمحافظة بعد أن تلقينا عدة شكاوى من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية والاهتمام بالمرضى وأيضًا التهاون الشديد فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمستشفيات العزل وعدم اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة مع حالات الوفاة كما كان متبع مسبقًا في إجراءات الدفن.

رابعاً- دراسة الأوضاع مع المسؤلين بوزارة الصحة ومحافظ سوهاج للتوسع فى أماكن العزل باستغلال الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية الغير مستغلة أو المستغلة بشكل جزئي والمستشفيات الخاصة لاستيعاب أعداد الزيادة في الاصابات مع تدبير ما تحتاجة هذة المستشفيات من اجهزة طبية بالتواصل مع أجهزة الدولة المعنية.

خامسًا- تدبير وزارة الصحة الأدوية اللازمة وكذلك كميات كافية من الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وإرسالها فوراً للأماكن الأكثر تضرراً بالوباء.

سادسًا- زيادة مراكز التطعيم وإعطاء أولوية لتطعيم أبناء المحافظة عملاً على وقف انتشار الوباء بالمحافظة".