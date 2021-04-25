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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يتفاعل مع جمهوره بشخصية عساف في "نسل الأغراب"

صدى البلد

شارك النجم أحمد السقا متابعيه ،صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني “نسل الأغراب”،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر السقا بشخصية “عساب الغريب”التي يجسدها في المسلسل ،وكتب معلقا من خلال صورته:"عساف الغريب الأقوى يا رجالة...نسل الاغراب..عساف الغريب".
 

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، على شاشة ON E الساعة 7.45 مساء، على أن يتم إعادته الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا في اليوم التالي.

ويجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل نسل الأغراب، عقد اتفاق بين عساف الغريب “أحمد السقا” وبكري على أن يتشاركا معا في تجارة السلاح.

وعلى الرغم من عدم موافقة السقا "عساف الغريب" في البداية، على أن يتشاركا؛ إلا أنه اتفق معهم أن يجلب هو السلاح، على أن يقوم الغجر بتوزيعه؛ وهو ما لاقى ترحيبا من بكري.

في الوقت ذاته، كان أمير كرارة "غفران الغريب" يواجه مشكلة مع أحد رجاله الذي حاول الهروب من منطقة المزارع، حيث أنه يشترط عليهم أن يظلوا هناك طوال الوقت، دون أن يعرف أحد بمكانهم، إلا أن أحدهم حاول الهروب؛ ليقتله “غفران” ويلقي حثته من فوق الجبل، محذرا باقي العمال من تكرار ما فعله؛ لأن مصيرهم سيكون نفس مصيره.

وكشفت مي عمر خلال الحلقة، أنها أصبحت لا تحب غفران مثل السابق، مؤكدة أنها لا تزال تحب عساف الغريب، حيث تغيرت حياتها منذ أن علمت بخروج عساف من السجن.

وتنتهي الحلقة، بتتبع أحد رجال “عساف الغريب” لشقيق “بكري”، والذي بدوره كشف عن مكان والدة غفران الغريب “شامية”، والذي يخبئها “بكري” في أحد الأماكن الخاصة به.

عساف الغريب احمد السقا نسل الأغراب

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