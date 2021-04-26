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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يحذر الأئمة من الاعتماد على التعليمات الشفوية ويؤكد: لا جديد بشأن مكبرات الصوت

صدى البلد

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والوزارة من عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.

كتب الوزير على صفحته الرسمية على فيس بوك : “ تحذير وتنبيه على جميع السادة الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والسادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية لمعالي أ.د الوزير ، أو يرد التوجيه عبر مخاطبة رسمية كتابية معتمدة من رئيس القطاع المختص بديوان عام الوزارة ويتم تعميمه رسميا بمعرفة مدير المديرية عبر التسلسل الوظيفي المعتمد” .

 

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وتابع :" كما تحذر الوزارة من نشر أية أخبار غير صحيحة ، وأن تعبير أي أحد عن وجهة نظره على صفحته الشخصية لا يعبر بأي صورة من الصور عن أي توجه للوزارة ، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون ، كما نؤكد أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم" .

وأضاف قائلا:" نسأل الله العلي العظيم أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح لنا نياتنا والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ".

 

 

 

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