حفل الأوسكار.. الفيلم الفلسطيني الهدية يخسر جائزته

خسر الفيلم الفلسطيني فرصته في الفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم قصير لصالح Two Distant Strangers، في الحفل الذي تقام فعالياته حاليا.

فيلم الهدية

يروي فيلم "الهدية" قصة عن رجل يُدعى يوسف وابنته خرجوا في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، مقدما لمحة عن عالم أسرة واحدة، عاكسة من خلالها ما يواجه الفلسطينيون يوميا من خطر وإذلال. ويشارك في بطولته النجم صالح بكري.

وجاء الإختيار ضمن فئة أفضل فيلم روائي قصير، ليصبح ثاني فيلم عربي يتواجد في القوائم القصيرة مع الفيلم التونسي"الرجل الذي باع ظهره" الذي سينافس بفئة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.