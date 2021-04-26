بعد تصدرها التريند.. تفاصيل أزمة ريم البارودي وريهام سعيد

تصدرت الفنانة ريم البارودي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد مرور إيام من ظهورها في برنامج الإعلامية بسمة وهبة.

وكشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها في برنامج العرافة وقالت "في مشاكل بيني وبين ريهام سعيد، ومرفوع عليا قضية منها".

بينما تلعب ريم البارودي، شخصية “كاريمان” في مسلسل "كله بالحب بطولة الفنانة زينة، والذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني 2021.

مسلسل “كله بالحب" بطولة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، من وإخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.