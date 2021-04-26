الحكم وتهديد اليويفا بالعقاب ..الرعب يجتاح ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن حالة الرعب التي تسود بين جدران نادي ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

وحسب تقرير الصحيفة فإن زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يخشي ان يدفع ثمن مشروع بطولة السوبر الأوروبي الجديد الذي اقترحه فلورنتينو بيريز رئيس الملكي .

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أووربا، بعد الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع المباراتين، بينما صعد تشيلسي على حساب بورتو البرتغالي.

وسيواجه الفائز من مواجهتي ريال مدريد وتشيلسي، الفائز من مباراتي مانشستر سيتي وبارسس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتى ذلك بعد أن أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم “ يويفا”، أنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب إصرارهم على إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال ألكسندر تشيفرين،في تصريحات لصحيفة “ ديلي ميل” البريطانية:"إنه سيتم توقيع عقوبات على الأندية التي شاركت في إنشاء دوري السوبر الأوروبي".

وتابع ألسكندر تشيفرين:"الستة الكبار في إنجلترا (تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد ) يجب أن يعاملوا بتساهل أكبر لأنهم كانوا أول مجموعة تغير رأيها، وتنحسب من البطولة".

وتابع رئيس اليويفا:"ستوقع وستكون أقسى العقوبات على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لأنهم لا يزالون متمسكين بفكرة أن دوري السوبر الأوروبي، قد يتم إحياؤه".

وأعلنت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان وإنتر ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد، خلال الساعات الماضية، انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي.