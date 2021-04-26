مجلس تنفيذى الدقهلية يوافق على تخصيص أراضى ووحدات سكنية للنفع العام

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الدقهلية الذى عقد اليوم على إقرار صفة النفع العام لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقريتي النزل ومنشأة الجمال والقري التابعة لها بمركز ومدينة منية النصر علي مساحة 5 افدنة و 6 قيراط.



كما وافق المجلس علي تجديد قرار تخصيص قطعة أرض بنطاق حي شرق المنصورة لإقامة مبني للمديرية المالية علي مساحة 250 متر .



كما تمت الموافقة علي تأجير وحدتين سكنيتين بالدور الارضي بالعمارة رقم "1" بمساكن قرية البلامون مركز ومدينة السنبلاوين لإستخدامهم كمصلحة للشهر العقاري والتوثيق وأيضا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 آلالف متر تقريبا لإنشاء مركز شرطة بمدينة السنبلاوين.

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كما تمت الموافقة علي تخصيص شقة بالدور الثاني علوي بالوحدة المحلية بـ درين بمساحة 120 متر بإيجار شهري لإقامة سجل مدني بالقرية وأيضا تمت الموافقة علي تخصيص وحدة سكنية بالدور الأول علوي بمجمع المصالح بقرية نشا بإيجار شهري لإستغلالها سجل مدني للقرية.



ووافق المجلس التنفيذي علي توفير مبني مؤقت للسجل المدني بمدينة شربين نظرا لصدور قرار إزالة للمبني القديم لحين الانتهاء من تجديد وإحلال المبني الحالي وأيضا تم الموافقة علي استصدار قرار إعتماد مشروع إعداد المخططات التفصيلية لعدد 12 قرية بمركز المنصورة.



كما تم تشكيل لجنة لتحديد مقابل خدمة رفع إحداثيات الأماكن المراد إستخراج تراخيص ( بناء - هدم - تعلية ) وذلك من أجل ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص من أجل القضاء علي البناء العشوائي ووقف فوضي التراخيص.