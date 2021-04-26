دراسة تحسم الجدل حول انتقال كورونا من الأم للجنين

تتخوف الكثير من الأمهات المصابات بفيروس كورونا من انتقال المرض لأطفالهن ولكن جاءت دراسة حديثة بارقة أمل لهؤلاء النساء.

أفادت دراسة نُشرت في 23 أبريل في جاما نتوورك أوبن، بأن انتقال الفيروس من الأم إلى المولود الجديد نادر الحدوث ، لكن الأطفال الرضع قد يظلون يواجهون مخاطر صحية غير مباشرة إذا أصيبت أمهاتهم بحالات خطيرة .

ووفقا لما ذكره موقع “ beckershospitalreview ” أجرى الدراسة باحثون من عدة مستشفيات في منطقة بوسطن ، بما في ذلك مركز Beth Israel Deaconess الطبي ومستشفى بريغهام والنساء.

تفاصيل الدراسة

قاموا بتحليل بيانات 255 مولودًا حديثي الولادة لنساء ثبتت إصابتهن بـ كورونا في غضون أسبوعين من ولادتهن ، أو حتى ثلاثة أيام بعد ذلك. تم تسليم الأطفال بين مارس ويوليو 2020 في 11 مستشفى في ولاية ماساتشوستس تمثل حوالي 50 في المائة من جميع المواليد في الولاية.

من بين 255 مولودًا جديدًا ، خضع 88.2 بالمائة لاختبار كورونا بعد ولادتهم ، وكان 2.2 بالمائة فقط إيجابيين. وجد الباحثون أنه بينما كان انتقال العدوى من الأم إلى الوليد منخفضًا ، فإن تفاقم مرض الأم يمثل 73.9 في المائة من الولادات المبكرة.

كان لدى الباحثين بيانات متابعة متاحة لـ 151 مولودًا جديدًا ، والتي أظهرت 26 منهم زيارات إكلينيكية غير روتينية ، وسبعة خضعوا لاختبار كورونا، وكان أحدهم نتيجة إيجابية.

قال كبير الباحثين ماندي براون بلفور ، مدير الأبحاث السريرية في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في بريجهام أند وومن: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها الحاجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة وتعاونية حول توقيت الولادة في حالة الإصابة الأم بمرض كورونا ".