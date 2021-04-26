محمد هاني يتصدر تويتر بعد وقوعه ضحية لـ رامز جلال

تصدر هاشتاج #محمد_هاني قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد استضافته في برنامج رامز عقله طار.



وجاءت تعليقات الجماهير كالآتي: "‏رامز وهو بيضرب محمد هاني مش بينشن على جيبه علشان متجيش في الفونسو ديفيز" و"‏محمد هاني ماله فاقد الشغف ومش طابق نفسه كدا ليه".

وقال آخرون "‏محمد هاني حبيب الأهلوية مع رامز ‎#رامز_عقله_طار" و"‏يااااارب ربع هدوء محمد هاني ورامز عمال يشد في رجله وبيقوله اهدى".



وقع محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

واستمر رامز جلال، في محاولة إحداث حالة من التوتر والفزع لدى محمد هاني داخل كبسولة مقلب رامز عقله طار.

ورش رامز جلال، المياه باستمرار على محمد هاني داخل كبسولة المقلب، وفقد محمد هاني أعصابه وضرب رامز جلال قائلا "يا بني بس بقى اهدى بقا".



ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.