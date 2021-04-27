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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ابن الخطيب.. نشوب حريق بمستشفى جديد في العراق

مستشفى في العراق
مستشفى في العراق

أعلن مصدر أمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع  حريق في مستشفى التركي بمحافظة بابل.

يأتي ذلك، بعد حادث اندلاع  حريق في مستشفى أبن الخطيب بالعاصمة بغداد يوم السبت الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا بين جريح وقتيل.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر الأمني، إن "تماساً كهربائياً لـ"جنج اوفر" تسبب بحريقٍ في غرفة بالطابق السادس من مستشفى التركي بمحافظة بابل".

وأشار إلى أنه "تمت السيطرة على الحادث وإخماد النيران".

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب العراقي، أصدرت في وقت سابق، تقريرًا بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في بغداد.

وبحسب التقرير، فإن اللجنة توصلت إلى نتيجتين أولهما إن المستشفى قديم ولا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية مع وجود عدد من قناني إطفاء الحرائق والتي تم صيانتها من قبل إدارة المستشفى بتاريخ 18 أبريل 2021، بحسب إدعائهم. مع عدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني".

كما توصل التقرير إلى نتيجة "عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وإدارة المستشفى على أعداد المرافقين المتواجدين داخل المستشفى، حيث يتواجد من 3 - 4 مرافقين مع كل مريض بالإضافة إلى عدد آخر من الزائرين.

وأكدت لجنة الصحة النيابية العراقية، أن عدد ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب ضعف المرضى الموجودين، لافتة إلى أنه حادث مستشفى غير متعمد.

حريق حريق في مستشفى أبن الخطيب العراق جائحة كورونا حريق في مستشفى

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