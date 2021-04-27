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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذه الأسباب يجب إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد فورا

لهذه الأسباب.. يجب
لهذه الأسباب.. يجب إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد

مع كثرة استخدامنا  للهواتف الذكية، وكثرة الوقت الذي نستغرقه في استخدامها، ينشأ عدد من المشكلات التقنية التي تعوق الهاتف عن القيام بمهامه بشكل سلسل وطبيعي، حيث تكون هذه المشكلات هى مشكلات مؤرقة للغاية بالنسبة للمستخدمين مما يجعلهم يبحثون عن حل سريع وعملي. 


وبحسب موقع Android Central فإن المشكلات الطارئة التى تحدث فى الهواتف الذكية فجأة وخاصة هواتف الأندرويد  ، حتى مع أفضلها والتى تتمتع بأداء قوى تعد مشكلة كبير، حيث يكون الحل فيها أحيانا إلى إجراء واحد وبسيط وهو إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى، حيث يرجع ذلك لعدد من الأسباب. 

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وفقا للموقع فإنه يجب عليك القيام بإعادة تشغيل هاتفك الأندرويد فى كل مرة تحدث فيها بعض المشكلات الطارئة والمفاجئة أثناء الاستخدام وذلك عندما تواجه المشكلات الآتية : 


مشكلات وعيوب الشاشة 


ويكون حل مشكلة عيوب الشاشة التى تحدث فجأة أو حدوث مشكلات فى الصوت، أو حدوث مشكلة فى التطبيقات هو القيام بغلق الهاتف وإعادة تشغيله. 


مشكلة توقف التطبيقات 


أحيانا تحدث بعض المشكلات بسبب تشغيل الكثير من التطبيقات واستخدامها لوقت طويل، وعند غلق هذه التطبيقات لا تستجيب بشكل كامل وتظل تعمل فى الخلفية مما يؤدى إلى نفاد البطارية، وكل ما يجب فعله عند حدوث هذه المشكلة هى إعادة تشغيل هاتفك الأندرويد  مرة أخرى. 


مشكلات الأداء 


وعندما يتعلق الأمر بحل مشكلات الأداء أو جعل هاتفك بشكل أسرع ولكن تواجه عدد من المشكلات فى استمرار الهاتف فى الأداء ببطء وعدم استجابته للعمل بسرعة؛ قم بتسريع أداء هاتفك الأندرويد عبر إعادة تشغيله. 

 

مشكلة تسرب الذاكرة 


تعتبر مشكلة تسرب الذاكرة هى مشكلة مفاجأة تحدث للمستخدمين بدون سابق إنذار، حيث تتعلق بذاكرة التخزين الداخلية للهاتف، والتي لم تعد تتحمل استقبال أى أشياء جديدة، مما يؤثر سلباً على أداء الهاتف ويولد الكثير من المشاكل الغريبة والتي لم يعتد عليها المستخدم، وفى هذه الحالة بفضل إعادة تشغيل الهاتف. 
 

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