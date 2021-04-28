أحمد العوضي يقبّل ياسمين عبد العزيز.. والأخرى تغازله على طريقتها

شاركت النجمة ياسمين عبر العزيز جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،غازلت فيه زوجها الفنان أحمد العوضي حيث تضمن الفيديو صورة لهما وهو يقبّلها .

وتضمن الفيديو صورا لهما من مسلسل اللي مالوش كبير .

ويشارك كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في بطولة المسلسل الرمضاني “اللى مالوش كبير”.

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، واللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ويعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.