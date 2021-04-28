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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة لبنانية تفجر مفاجأة عن زيارة حسان دياب لقطر

حسان دياب وتميم بن
حسان دياب وتميم بن حمد أمير قطر

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب قدم لمسؤولين التقاهم في قطر نسخا عن سيرته الذاتية، بغية تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن دياب، وفي زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبله أمير الدولة تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزراء، فاجأ مسؤولين قطريين التقاهم، بتقديم نسخ عن سيرته الذاتية لكل منهم، بهدف تأمين عمل له بعد تأليف حكومة جديدة وتوقفه عن ممارسة مهام تصريف الأعمال.

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ولفتت "الأخبار" إلى أن ما قام به دياب أربك بعض الحاضرين في الاجتماعات التي عقدها، والتي كانت مخصصة لطلب مساعدات للبنان، وتحديدا لتمويل البطاقة التي تدرس الحكومة إمكان تقديمها لنحو 750 ألف عائلة كبديل من دعم السلع الحيوية".

وكان دياب أعلن استقالة حكومته في أغسطس الماضي وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت، ووسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة في لبنان.

وقد تم تكليف سعد الحريري في أكتوبر الماضي لتأليف حكومة جديدة، لكنه وبعد مرور 6 أشهر فشل في تشكيل حكومته في ظل تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد وخصومته مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

لبنان مجلس الوزراء قطر تميم بن حمد حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الرئيس اللبناني الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال

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