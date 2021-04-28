مختلفة وشهية.. طريقة عمل كيك الفواكه المجففة

يعشقها الأطفال

تعد كيكة الفواكه المجففة من الأكلات المفضلة عند الأطفال، فهي تحتوي على الألوان المميزة التي تجذب الأنظار، والطعم الشهي واللذيذ الذى يفضله الكثير.

وإليكم طريقة عمل كيك الفواكه المجففة للشيف غادة التلي..

مقادير كيكة الفواكه المجففة



10 ملعقة كبيرة زبدة غير مالحة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر البني

لوز شرائح

350 جرام فواكه مجففة

ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج

1 ونصف كوب دقيق أبيض

1 ونصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف كوب من السكر

2 بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من الحليب الكامل

طريقة تحضير كيكة الفواكه المجففة



* تجهز صينية بورق زبدة ومدهون بالزبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* يخلط اللوز والفواكه المجففة، عصير الليمون مع السكر البني ثم يوضع في قاع الصينية

* يضاف خليط الكيك

* توضع في الصينية

* تخبز في الفرن حوالي 45 دقيقة تترك لتبرد تماما

للكيك

* تخلط المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

* يخلط السكر بنوعية مع الزبدة حتى يصبح القوام كريميا

* يضاف البيض تدريجيا ثم تضاف الفانيليا

* تضاف المكونات الجافة ونقلب