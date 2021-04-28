عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعشقها الأطفال

مختلفة وشهية.. طريقة عمل كيك الفواكه المجففة

كيك الفواكه المجففة
كيك الفواكه المجففة

تعد كيكة الفواكه المجففة من الأكلات المفضلة عند الأطفال، فهي تحتوي على الألوان المميزة التي تجذب الأنظار، والطعم الشهي واللذيذ الذى يفضله الكثير.

 

وإليكم طريقة عمل كيك الفواكه المجففة للشيف غادة التلي..

 

مقادير كيكة الفواكه المجففة


10 ملعقة كبيرة زبدة غير مالحة بدرجة حرارة الغرفة 
نصف كوب من السكر البني 
لوز شرائح 
350 جرام فواكه مجففة 
ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج 
1 ونصف كوب دقيق أبيض 
1 ونصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة قرفة  مطحونة
نصف كوب من السكر 
2 بيضة كبيرة 
ملعقة صغيرة من الفانيليا 
نصف كوب من الحليب الكامل

 

طريقة تحضير كيكة الفواكه المجففة


* تجهز صينية بورق زبدة ومدهون بالزبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* يخلط اللوز والفواكه المجففة، عصير الليمون مع السكر البني ثم يوضع في قاع الصينية

* يضاف خليط الكيك

* توضع في الصينية

* تخبز في الفرن حوالي 45 دقيقة تترك لتبرد تماما

للكيك

* تخلط المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

* يخلط السكر بنوعية مع الزبدة حتى يصبح القوام كريميا

* يضاف البيض تدريجيا ثم تضاف الفانيليا

* تضاف المكونات الجافة ونقلب

كيك الفواكه كيك الفواكه المجففه طريقة عمل كيك الفواكه وصفات لذيذة أكلات للأطفال

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيك قمر الدين

ترشيحاتنا

اللعنة تصيب الهند بعد ضربها بزلزال واجتياح وباء كورونا | فيديو

واتساب يعمل على ميزة جديدة طال انتظارها

الصحة العالمية تحث شعوب العالم على التبرع بـ 7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح في "كوفاكس"

للوقاية من الأمراض .. 3 طرق طبيعية لعمل غسول الفم في المنزل

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

عمهم وحارق دمهم.. مسلسل ملوك الجدعنة يحتفى بالزمالك على طريقته الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ