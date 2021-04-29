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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية كبيرة ومواصفات منافسة..

Tecno تطلق أحدث هواتفها Spark 7 Pro

هاتف تكنو Spark 7
هاتف تكنو Spark 7 Pro

كشفت شركة تكنو Tecno، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن تشكيلة سبارك 7، وينطلق هاتف Spark 7 Pro، بأقوى معالجات شركة ميدياتك كما يحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير.

 

مواصفات هاتف تكنو Spark 7 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف تكنو Spark 7 Pro، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 x 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

 

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ويتم تشغيل هاتف Spark 7 Pro، بمعالج من نوع Helio G80، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت.

وعلى الرغم من وجود أربع فتحات لإعدادات الكاميرا على ظهر الجهاز، إلا أن هاتف Spark 7 Pro، يضم كاميرا خلفية واحدة قابلة لللاستخدام، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، الاثنان الآخران هما مستشعر لتصوير العمق وكاميرا AI، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

Tecno Spark 7 Pro in its four official colors
هاتف تكنو Spark 7 Pro

 

ويعمل هاتف Spark 7 Pro، بواجهة المستخدم HiOS 7.5 التابعة لشركة تكنو، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل الميزات البارزة الأخرى مقبس سماعة الرأس وفتحات بطاقة SIM مزدوجة، وجهاز استقبال لموجات راديو FM.

ويحتوي هاتف Spark 7 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف الذكي بأربعة خيارات لونية هي الأزرق والأخضر والأسود والأبيض المتدرج، ولم تكشف شركة تكنو عن تفاصيل الأسعار وأماكن التوافر.
 

Tecno Spark 7 Pro announced with Helio G80 and 5,000 mAh battery
هاتف تكنو Spark 7 Pro
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