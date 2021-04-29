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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول خطاب له أمام الكونجرس.. بايدن يتحدث عن كورونا

في أول خطاب للكونجرس.. بايدن يرسم ملامح سياسته في ظل تفشي كورونا بعد 100 يوم من ولايته

جو بايدن
جو بايدن

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، كلمة أمام الكونجرس الأمريكي لأول مرة، وذلك بمناسبة 100 يوم على ولايته.

وقال بايدن في كلمته: "خطاب اليوم يأتي في ظروف استثنائية، وأتيت لأتحدث عن الأزمات وعن الفرص من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستنهض من جديد لتحول العقبات والأزمات إلى فرص واعدة، وبلادنا بدأت تتحرك مجددًا ولن تننحي".

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وتابع: "بلادنا باتت مستعدة للانطلاق مجددا بعد 100 يوم، وورثنا أسوأ أزمة صحية منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير".

وقال الرئيس الأمريكي: "مررنا خطة الإنقاذ الوطنية وبدأنا نتلمس النتائج ونسير على المسار الصحيح مجددًا وقد قدمنا ما يزيد عن 200 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا خلال 100 يوم".

وتابع: "نسبة وفيات فيروس كورونا انخفضت لــ 70% خلال 100 يوم، وكل شخص في الولايات المتحدة يبلغ عمره أكثر من 16 عاماً أصبح بإمكانه من الآن الحصول على اللقاح المضاد لكورونا".

وأضاف: “حققنا أكبر إنجاز لوجستي في تاريخ الولايات المتحدة، وأظهرنا أننا قادرون على النهوض رغم الأزمات والصعوبات، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به للقضاء على فيروس كورونا”.

وقال: "التزمنا بإرسال مساعدات بـ1400 دولار للأمريكيين وعملنا على خلق 1.3 مليون فرصة عمل وما أنجزناه خلال الأيام المائة الأولى ضد الجائحة هو أحد أكبر الإنجازات اللوجستية في تاريخ بلادنا".

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