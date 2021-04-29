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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة بريطانية: إجراءات كورونا أثرت على قدرات الأطفال في التعلم والنطق

دراسة الأطفال
دراسة الأطفال

نشرت دراسة جديدة تشير الى تأثير مباشر من إجراءات الإغلاق التي فرضتها معظم دول العالم العام الماضي على المهارات اللغوية للأطفال.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بي بي سي" البريطانية، يوجد دلائل واضحة تشير إلى التسبب في ضعف تطور الكلام بشكل طبيعي والذي من الممكن أن يؤثر على المدى الطويل على الأطفال في عملية التعلم.

وجاءت تلك النتائج بناءا على تجارب أجريت على 50 ألف تلميذ في عدد من المدارس في بريطانيا، والتي أوضحت زيادة في أعداد الأطفال من سن الرابعة والخامسة الذين أصبحوا في حاجة الى مساعدة في اللغة.

وتشير الدراسة، التي أجرتها مؤسسة الوقف التعليمي، إي إف إف، إلى أن التدابير المتخذة لمكافحة الوباء حرمت الأطفال الصغار من التواصل الاجتماعي، ومن التجارب الضرورية لزيادة مفرداتهم اللغوية.

وتضيف أن عدم الاتصال بالأجداد، أو قلة الاتصال بهم، إلى جانب التباعد الاجتماعي، وعدم وجود مواعيد للعب، وارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة، جعلت كلها الأطفال أقل تعرضا للمحادثات والتجارب اليومية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة التعليم الأوروبية، البروفيسورة بيكي فرانسيس، إن هناك "قلقا كبيرا عبرت عنه المدارس بشأن مهارات الكلام واللغة لدى الأطفال الصغار في أعقاب تأثير الوباء".

وتوصلت الدراسة إلى أن من احتاج إلى المساعدة الإضافية في المهارات اللغوية من بين الـ50000 طفل الذين أجريت عليهم، كان حوالي ما بين 20 و25%، ممن تراوحت أعمارهم بين أربع وخمس سنوات عند بدء الدراسة في سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.

التواصل الاجتماعي إجراءات كورونا التباعد الاجتماعي دول العالم كمامات بدء الدراسة الكلام

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