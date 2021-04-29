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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

kia cerato 2021

أبرز مميزات كيا سيراتو 2021 في السعودية .. صور

kia cerato 2021
kia cerato 2021

وصلت مؤخرا السيارة kia cerato 2021 إلي أراضي المملكة العربية السعودية والتي تتميز بتصميم خارجي مثير للاهتمام في كل جوانبه، حيث نرى تصميم أنيق مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر، أما في الخلف فنلاحظ مصابيح LED متصلة ببعضها بشريط LED، مع تقوس خط السقف مما يعطي السيارة مظهر أكثر جاذبية.

 

 

kia cerato 2021  تأتي بخيارين للمحركات هما محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيكي 6 سرعات جر أمامي و محرك اخر 2000 سي سي 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن متر متصل بنفس الفتيس و نفس نظام الجر. 

كيا سيراتو 2021 بها هيكل مثالي بفضل التطبيق الإستراتيجي للفولاذ المستخدم بحيث يلبي مواصفات أحدث معايير السلامة، كما تتميز بوجود ستة أكياس هوائية و نظام التحكم في الثبات الإلكتروني و بها نظام الكبح المانع للانزلاق (ABS)، نظام مساعدة الانطلاق على المنحدرات (HAC)، نظام التحذير من الإصطدام في المناطق الغير مرئية (BCW)، نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCCW)، نظام تحذير للمسافات عند الركن (PDW-F).
 

داخلية kia cerato 2021 بتصميم عصري مع العديد من التقنيات وعوامل الرفاهية، مع تزيين المقاعد بخيوط ملونة متباينة ومقاعد جلدية ونظام تحكم بالجو بمناطق مزدوجة ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية وفي صندوق الأمتعة وبها شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية بحجم 8 إنش مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب دعم نظام التكييف الأوتوماتيكي مزودج المناطق الذي يسمح بالحصول على درجتي حرارة مختلفتين للسائق والراكب الأمامي.

 

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